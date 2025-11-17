房仲：前3季預售屋銷售低於開工數 新建餘屋恐增加

（中央社記者潘智義台北17日電）信義房屋統計今天引用數據表示，今年預售屋賣得遠比開工量少很多，預售屋揭露數據顯示前3季只賣3萬戶，推估全年銷量恐怕只約剩去年的3成，但今年全年的開工數量推估將達11萬戶，若外在環境沒有出現轉機，長期新建餘屋可能會逐漸增加。

信義房屋說明，建案開工與預售揭露量表現，2023年受惠9月預售屋交易轉熱，當年度報開工戶數達13.1萬戶，預售揭露也達10.7萬戶，2024上半年交易火熱，預售揭露全年達到13萬戶，甚至超過當年報開工的12.8萬戶，今年預售屋則是賣得遠比開工量還少很多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常申請建照後才可以預售，6個月內要申請開工但可展延3個月，現在推案也知道市況不好，一路賣到成屋銷售都有可能，但礙於銀行貸款，也必須按原規畫時程如期開工。

曾敬德指出，現在開發商融資成本與自籌資金條件都嚴格許多，面對房市景氣較去年驟降，只能先求之前預售個案順利交屋回收資金，新推案或購地都已經轉趨保守，等待市場是否有新的轉機。

信義房屋引用統計數據，這波預售的高光時刻出現在新青安上路後，一直到第7波選擇性信用管制措施才降溫，今年第3季每個月揭露量都跌破3000件，今年前3季預售揭露約3萬件，但報開工數量卻達到9.6萬戶，信義房屋預估全年將達到11萬戶，可見有更多預售屋未能順利出售。

曾敬德指出，現在預售已經是個案表現的市場，銷售現場也會把握現在還有自用需求的民眾，但部分房價高漲的區域，相對價格壓力會高一些，若市場供給量又大，消費者自然會挑選對自己最有利的時機與價位等條件才購屋，現場的銷售策略也會將戰線延長，包括謹慎使用廣告預算，降低接待中心成本等方式因應。（編輯：潘羿菁）1141117