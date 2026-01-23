房仲：台北去年豪宅交易減逾4成創新低 南港內湖持穩

（中央社記者潘智義台北23日電）住商機構今天表示，央行近年出重手打炒房，豪宅買氣陷入前所未有的逆境，台北市2025年總價逾新台幣7000萬元的豪宅成交量創2012年統計以來新低，2025年僅561件，年減42.5%，12個行政區中內湖、南港減幅較低，其餘行政區均大減4成以上。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，受央行信用管制等因素影響，高資產族群觀望氣氛較濃厚；總價7000萬元成限貸紅線，使2025年豪宅交易量近乎腰斬。

賴志昶說明，央行2024年9月推出第7波信用管制措施，限制高價住宅最高貸款成數僅3成，且無寬限期，而台北市總價逾7000萬元房產被定義為高價住宅，因此形成「豪宅紅線」。

據台北地政雲資料，台北市總價高過7000萬元豪宅交易量，2025年僅561件，相比2024年大減42.5%，同時創2012年有統計以來歷史新低。

住商不動產台北市區協理錢思明分析，北市豪宅市場在2025年面臨前所未有的寒冬，主因是高總價住宅受信用管制措施嚴控，高資產族群出手需準備至少7成自備款，大幅墊高進場門檻，加諸市場氛圍不佳，高總價物件價格波動幅度也更勝以往，除少數較具話題個案，北市豪宅成交單價已難以複製先前屢創新天價的榮景，致使豪宅客群2025年進場意願大幅降低。

住商不動產分析2025年台北市各行政區豪宅成交數據，傳統豪宅聚落如大安、信義等區，交易量減幅皆在4成，其中大安區從182筆跌至108筆，減幅逾4成；信義區更是從78筆跌至38筆，年減50%。

至於北市蛋白區的大同、萬華及文山區，豪宅交易量體更大幅縮水6至7成；值得注意的是，內湖、南港區減幅僅約1至2成，為減幅最少的行政區。

賴志昶認為，北市豪宅市場一片慘綠中，港湖地區表現相對具有韌性，主因在於產業紅利，內湖科技園區及南港軟體產業園區，匯聚大量科技產業與跨國企業，吸引高收入的科技新貴與企業主移居，支撐當地剛性需求。

此外，港湖地區近年有不少新興重劃區與指標型豪宅案推出，相較於市中心老舊商圈，更受新一代高資產客群青睞，因此豪宅交易量較抗跌。

賴志昶提醒，2026年豪宅房市變數仍多，高總價產品將持續呈現量縮價盤格局，回歸基本面與地段價值，將是未來保值唯一關鍵。（編輯：楊蘭軒）1150123