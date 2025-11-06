房仲：房貸信貸「雙貸族」暴增 破40萬人創新高

（中央社記者何秀玲台北6日電）住商機構表示，房價居高不下，使許多購屋族不得不另尋出路，信貸成為重要出口。根據聯徵中心資料彙整，截至今年7月全台同時有房貸、信貸的「雙貸族」達40.4萬人，創下歷年同期新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶今天透過新聞稿指出，疫情後雖進入房市多頭，但房貸成數問題成買房痛點，同時生活成本日益增加，使民眾以信貸補足頭期款、裝修費、生活費缺口等情況日益常見。

住商機構觀察聯徵中心歷年7月數據，2012年至2020年間雙貸族人數維持在28萬至31萬人；疫情後隨著房市多頭，2020年至今，雙貸族人數由30.9萬人增加約9.5萬人，今年5月跨過40萬人門檻，7月則達40.4萬人。

廣告 廣告

賴志昶指出，雙貸族攀升有三大主因，包括房價高漲，使自備款壓力加劇，部分購屋人僅能以信貸補足；其次是近期股市大漲，部分具投資思維的持屋者，另以信貸轉投資；三是疫情後通膨壓力加大，部分家庭僅能用信貸維持周轉，使雙貸族人數暴增。

觀察統計，雙貸族今年7月平均每人背負新台幣625.8萬元房貸、114.7萬元的信貸；賴志昶分析，此波雙貸族不僅人數增長，平均房貸、信貸金額與2012年同期相比，分別大漲1倍、1.2倍，反映房價飆升，也顯示民眾對彈性資金的運用與需求越來越高。

另一方面，過去信貸多做為短期周轉，如今卻常出現在頭期款或裝潢款中，意味民眾購屋能力與房價落差正在擴大，且限貸令因素也成為消費者買房痛點。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，今年下半年全球景氣仍受地緣政治影響，牽動全台金融市場敏感神經，建議雙貸族應保留資金彈性，避免短期操作過度集中，負債比過高者，一旦遇到反轉或是個人財務問題，往往難以收拾，民眾不可不注意。（編輯：張良知）1141106