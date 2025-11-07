房仲：政府支持首購 近一年青年購屋占比增加
（中央社記者何秀玲台北7日電）永慶房產集團根據聯徵中心住宅貸款統計資訊，比較2020年全年與最近一年（2024年第3季至2025年第2季），6都加新竹縣市20歲至35歲青年購屋占比變化，在政府政策支持首購下，近一年青年族群購屋占比全數增加，較2020年增加3.5至5.8個百分點。
永慶房屋研展中心副理陳金萍今天透過新聞稿指出，2024年下半年在銀行房貸緊縮與第7波信用管制影響下，限制多戶族群貸款成數與貸款年限，使投資買盤明顯降溫，雖讓市場成交放緩，但政府同步強化新青安、首購優惠利率與補貼方案，給予首購族群政策支持。
陳金萍表示，青年購屋占比增長並非房市景氣復甦的結果，而是近一年房市政策轉向的市場反應，在房貸緊縮、信用管制抑制投資，而新青安政策優先支持首購、無房族，推升青年族群近一年房市中成為「關鍵買方」。
陳金萍說明，其中新竹縣5年之間青年購屋總價由新台幣948萬元上漲至1590萬元，漲幅達67.7%，居6都加新竹縣市之冠，而近一年青年購屋占比達40.2%，也是青年購屋占比唯一站上4成的都會區，與2020年34.4%相比，增加5.8個百分點，青年購屋占比增長最為明顯。此外，新竹市青年購屋總價也有65.5%的漲幅，購屋占比也增加3.6個百分點。
另一個青年族群購屋需求表現強勁的都會區是台中市，5年之間青年購屋占比增加5.6個百分點，僅次於新竹縣。陳金萍指出，台中市近年房價受惠於重劃區與科學園區題材帶動而上漲，大量住宅供給與科技產業所帶來的大量就業機會也吸引青年族群移入，近一年青年購屋族群占比達36.6%，青年平均購屋總價1240萬元，也符合新青安優惠房貸的額度內。
6都加新竹縣市中的台北市與新北市，儘管青年購屋占比5年之間增加4.9及4.5個百分點，但購屋青年僅占24%與30.7%，台北市更是位居6都加新竹縣市末位。
陳金萍說明，雙北地區相對其他都會區，房價基期較高，雖然5年之間青年購屋總價漲幅在23.2%至30.1%之間，較其他都會區小，但青年平均購屋總價明顯高於其他都會區，尤其是台北市購屋總價已逾2000萬元，購屋負擔相當吃重。（編輯：蘇志宗）1141107
