房仲：明年房價呈現價量齊修

政府持續打房下，全台與六都第三季平均核貸成數全面下滑，北市並成為重災區；南二都方面，限貸風波則相對集中在台南市，尤其台南套房更成為重災區，貸款成數僅六成二，房仲業者認為明年度房價將呈現「價量齊修」格局。

住商機構觀察聯徵中心數據，各類建物平均核貸成數皆跌破七成。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，央行對房價下修幅度，仍有所期待，不願鬆綁措施，建議自住客自求多福，準備充足本金再進場。

其中，全台第三季各類型建屋平均核貸成數與去年同期相比，皆有不同程度下滑，套房、透天厝平均貸款成數皆不滿七成，僅為各類建物中最低，且分別年三點五及二點五個百分點，下滑數值也是最高。賴志昶指出，套房吸引不少投資族群置產，整體風險較高，且銀行本身對小坪數物件貸款較顯謹慎；至於透天厝則屬高總價物件，轉手難易度也高，物件在鑑價上各有劣勢，致使銀行給貸較有難度。

六都數據中，台北市是限貸重災區，全面失守七成大關。南二都方面，限貸風波相對集中在台南市，統計顯示，台南市套房第三季平均核貸成數僅六成二，年減幅高達七點四個百分點，貸款成數是六都最低，縮水程度則是六都最高，反觀高雄尚稱穩健。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行持續按兵不動，意味市場將進入長期挑戰，在房價未達軟著陸目標下，預期明年房市將呈現「價量齊修」格局。