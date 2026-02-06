房仲：科學園區預售降溫 竹科高雄交易年減逾8成

（中央社記者何秀玲台北6日電）永慶房屋表示，有科學園區坐落的行政區，過去房市能因此熱絡，但2025年出現變化，統計2025年前11個月各大科學園區預售屋交易量，發現各園區預售屋量縮幅度顯著，竹科、高雄科學園區年減逾80%，中科和台南科學園區也年減逾78%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍今天透過新聞稿指出，2025年全台前11月的預售市場，延續2024下半年低迷市況，消費者購屋心態偏保守觀望，加上央行第7波房市信用管制續行，投資買盤退場，量能迅速量縮。

即使是先前自住買盤強勁的新竹科學園區，預售交易量也年減83.1%，其中寶山鄉、竹北市更是量縮超過85%。

陳金萍指出，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，且房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025年預售交易量急度量縮；另外，竹北市為科技產業重鎮，先前房市交易火熱，不過2025年政策續行下，當地也不敵政策衝擊，預售交易量快速下降。

高雄園區2025年前11月預售屋量縮幅度居各大園區之首，年減85.5%。陳金萍表示，高雄園區近年受益於台積電設廠投資，不只園區周邊土地飆漲，房價也跟著水漲船高。但自2024下半年開始，受銀行房貸緊縮和第7波信用管制的影響，高雄園區周邊買氣急凍，房市熱度降溫，房價、交易量也都開始修正。

其中，位於北高雄區域的橋頭區及楠梓區，2025年預售量縮幅度也大，分別年減81.4%、87.5%。

陳金萍說明，這兩區近年被視為高雄的房市熱門區，其發展與科技產業高度緊密相連，因此房價漲幅兇猛，且這兩區推案量極大。而2025年因政策續行，在買氣轉弱下，過多供給量導致市場去化速度大幅放緩，消費者期待能有較大降價空間，使這兩區預售屋交易量縮顯著。（編輯：楊凱翔）1150206