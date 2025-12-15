房仲：第3季六都房價呈「北穩南弱」 高雄跌幅最深

（中央社記者何秀玲台北15日電）台灣房屋表示，限貸令上路滿一年，房價變化南北兩樣情，據內政部實價資料統計，今年第3季六都平均房價和去年同期相較，台北新北各小增1.3%和0.2%，其餘包括桃園、台中、台南及高雄房價均呈下修，六都跌幅為最明顯為高雄市，減幅達8.6%，房價呈現「北穩南弱」態勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐今天透過新聞稿表示，去年第3季前房市受新青安貸款資金挹注，全台房市熱賣狂漲，而限貸令去年9月底上路後至今逾一年，熱錢浪潮退，尤其近年受科技題材發酵案量增、房價起飛的南二都，在今年投資族陸續退場後，整體買氣趨緩，市場剩首購自住撐盤，成交物件多轉向低總價物件，回歸基本面的價量調整，房價修正幅度明顯。

廣告 廣告

觀察六都今年第3季和去年同期相比表現，中南部跌幅較深，高雄跌幅達8.6%最深，每坪均價從28.7萬元下修至26.2萬元；其次為台南市跌幅5.7%，台中市跌幅5.5%，從每坪均價31.7萬元回落至29.9萬元；桃園市跌幅1.8%。

雙北房價則微幅上漲，新北市增幅0.2%，台北市也有1.3%增幅。

張旭嵐表示，反觀雙北雖同樣面對高房價與限貸壓力，但因具備就業機會集中、人口紅利與剛性需求穩定等因素，加上今年第3季北士科選址議題塵埃落定，不動產市場相對穩健，整體市場支撐力仍相對充足。

另外，觀察六都今年第3季各行政區漲幅表現，中南部跌幅較深，包括台中東區、高雄鼓山區均有逾1成跌幅，台南北區跌幅更超過2成，是六都下修最深的區域；同期六都房價漲幅最高的行政區也在台南，仁德區每坪均價從21.8萬元，上揚至26萬元，漲幅近2成，成為六都最抗跌的行政區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南房價出現兩區強弱分歧，主要是因購屋主力結構轉變，影響成交物件類型出現變化；也有不少區域逆勢上揚，李家妮表示，反觀六都最抗跌行政區，多集中於蛋白區，如台南仁德、台中梧棲、高雄小港、新北土城等區，相較於蛋黃區的高門檻和蛋殼區的低機能，蛋白區兼具親民房價與實惠機能，如反而能在景氣收斂環境下，抵禦盤整期衝擊，展現更強的補漲力道。（編輯：黃國倫）1141215