房仲：第3季科學園區中古屋房價走跌 台南年減9%居冠

（中央社記者何秀玲台北5日電）永慶房屋今天公布2025年第3季「政大永慶科學園區中古屋房價指數」，實價登錄顯示，科學園區房價較去年同期下滑，其中以台南園區年跌9%最多，反映高房價壓力與自住市場趨於保守，其次為高雄園區年跌8%、中部園區年跌7.5%、新竹科學園區年跌7%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰透過新聞稿表示，科學園區雖具長期就業需求優勢，但部分區域建設、產能與就業人口尚未完全到位，而銀行房貸緊縮、第7波信用管制續行的狀況下，市場買氣降溫，加上過去幾年房價已提前反映市場預期，高房價與市況反轉，讓購屋族心態更趨保守，房市回歸理性看待，房價也呈現修正態勢，年跌幅在7%至9%之間。

觀察科學園區房價指數表現，今年呈現逐季下跌。其中台南園區第3季季減4.7%，是修正最明顯區域，與去年同期相比，年跌幅達9%，也是各園區中最多。

郭翰分析，台南近年因科技廠投資帶動房價快速攀升，但當地薪資跟不上房價漲幅，購屋負擔加重，加上新建案供給量大，及投資客前期進場物件回流市場，推升待售量，削弱房價支撐力道。同時，由於交通與生活機能尚未成熟，自住族群趨於保守，使台南園區房價跌勢延續並擴大。

新竹園區第3季季減2.9%，跌幅較第2季季減2.3%略為擴大。郭翰指出，新竹以高薪科技族群為市場主力，房市支撐力道強，但過去幾年房價飆漲，加上銀行房貸緊縮和信用管制等政策影響，市場需求萎縮，買氣降溫，房價連續2季跌幅超過2%。

至於台中與高雄園區季減幅收斂，台中園區近4季跌幅逐季縮小，第3季僅小跌0.8%；郭翰說明，中科周邊生活機能逐漸完備，加上多元住宅產品型態，自住需求較為穩定，房價修正壓力相對較小。而高雄園區第3季季減0.6%，較第2季季減4.1%大幅縮小。

「政大永慶科學園區中古屋房價指數」主要統計新竹科學園區行政區包括新竹市、寶山鄉、竹北市；中部科學園區行政區包括台中市大雅區、西屯區；南部科學園區（台南）行政區包括新市區、善化區、安定區；南部科學園區（高雄）行政區包括橋頭區、楠梓區、路竹區的中古屋房價。（編輯：林家嫻）1141205