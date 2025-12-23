房仲：輝達落腳北士科 科技金融業卡位商辦

（中央社記者何秀玲台北23日電）台灣房屋表示，輝達確定落腳北士科，觀察實價登錄揭露，北士科新完工的遠雄商辦案，真建築科技今年6月以總價新台幣3.17億元、每坪單價78萬元入手2戶；永鈺資產管理同月以3.2億元買下16樓2戶商辦、每坪單價78.7萬元創下此社區新高價，法人卡位商辦動作積極。

台灣房屋今天透過新聞稿表示，永鈺資產管理是高頻交易商威旭資訊的關係企業，同層樓買家真建築科技則為不動產相關的AI應用軟體公司。

台灣房屋朗居天母店店東段瀚璽表示，永陞建設在2024年於北士科完工的建案，去年10月以每坪86.5萬元交易，刷新北投商辦最高成交單價紀錄；而北士科周邊目前銷售中的商辦新案不多，今年第3季完工的遠雄商辦案已完銷；華固今年開賣的A級商業大樓，平均單價70萬元左右；長虹在北士科的商辦大樓明年完工，已喊出破百萬元行情。他看好輝達效應，北士科將成明年商辦市場一大亮點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年房市冷、股市旺，產業則靠AI領頭，科技業和金融業資金調度實力堅強，商辦市場成為法人置產最佳去處，加上輝達將進駐北士科，敏銳度高又資金豐沛的法人，自然積極卡位。

台灣房屋表示，進一步觀察北士科最新完工的遠雄商辦案，今年銷售共15筆交易，若以5月15日輝達召開記者會日期為界，之前6筆交易單價為74.2萬元，其中有5筆採無貸款交易；記者會後行情看漲，加上樓層差異，9筆高樓層交易平均單價為77.8萬元，單價增幅約5%，都以貸款方式購買，顯示卡位積極度，就算貸款都要買。

張旭嵐指出，北士科定位為「智慧跨域園區」，預計匯集生技、數位醫療及智慧科技等產業，不過地點非科技業主流，初期市場反應不熱烈，直到今年5月輝達釋出規劃總部消息，周邊建案翻紅，中古屋屋主惜售；雖一度因新壽權利轉讓談判卡關，但10月底順利成局，輝達總部預計2026年動工，未來周邊住宅、商辦都將持續受關注。（編輯：張良知）1141223