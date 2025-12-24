房仲：雙北新成屋單價未再創高 銷況受貸款限縮影響

（中央社記者何秀玲台北24日電）住展雜誌彙整雙北市2023年至2025年推出新成屋最高單價資訊，以台北市最高單價開價，2023年台北東區商圈建案衝上每坪新台幣269萬元後，2024年士林區天母、2025年大安區信義安和站周邊落在每坪160萬元上下；專家指出，高價不再等於創價，今年銷況明顯受貸款限縮影響。

住展雜誌今天發出新聞稿指出，近3年台北市實價揭露3高價建案，分別是2023年台北東區建案、2024年士林區天母建案、2025年大安區捷運信義安和站周邊建案，單價分別為269.1萬元、154.4萬元、160.8萬元。

近3年新北市揭露3高價建案，分別為2023年板橋區國光客運站改建案、2024年新店區央北重劃區、2025年中和區萬大線LG08站聯開宅，單價分別是93.6萬元、104萬元、84.3萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，新成屋價碼比中古成屋高，又沒有預售屋的付款優勢，常以資產族群為買盤訴求；而近年籠罩在貸款限縮的陰霾，建商依規劃興建完工的新成屋，銷售難以如預售屋還有延推空間，使銷況受到一定程度的影響，明顯可見的是最高單價卻無創價趨勢。

值得注意的是，小坪數相對低總價，得以刺激買氣，也出現在先建後售的市場。像今年台北市位於大安區的新公開成屋最高單價僅15.2坪，每坪單價高達160.8萬元，未來有出租與轉手的發揮空間，為房市低迷中能有個案表現的一大關鍵。

陳炳辰指出，接下來在台北市松江南京一帶，與新北市的北大特區、捷運新莊和頂溪站周邊等地都有新成屋案，雖有熱門地段、小宅規劃或話題性等條件，並免於爛尾風險，但銷況仍得視後續銀行限貸、買氣信心走勢而定。先建後售產品可讓建商事先控制營造成本，卻控制不了推案當時的市況變數。（編輯：張良知）1141224