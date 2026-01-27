房仲：雙北親民捷運宅前10名 淡水站單坪34.4萬最便宜

（中央社記者何秀玲台北27日電）台灣房屋集團趨勢中心統計內政部實價登錄，2025年雙北市各捷運站周邊500公尺住宅，單價最便宜的前10名站點，新北淡水站每坪平均新台幣34.4萬元，奪得房價最親民站區；其次是泰山貴和站以35.3萬元位居第2名、竹圍站38.6萬元為第3名。

台灣房屋今天透過新聞稿表示，觀察前10名站點當中，包括淡水區的淡水站與竹圍站、泰山區的泰山貴和站，是前10名站點中，每坪價格還維持3字頭的捷運站，其餘入榜區域包括北投區、新莊區、蘆洲區，都要4字頭起跳。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水線末端站雖通勤至市區時間較長，但因價格親民，又具生活機能和淡水河畔景觀優勢，除了淡水站、竹圍站之外，還有紅樹林周邊住宅均價42.2萬元，是雙北市極少數能以3至4字頭入手的捷運地段。

台灣房屋中正富國加盟店店東賴家豐表示，新莊區捷運站包括丹鳳站、頭前庄站、輔大站等，平均單價落在41至44萬元上下。其中南新莊區的捷運周邊若要4字頭房價，大多為屋齡30年以上華廈，3房格局總價約1300至1500萬元，或是公寓型產品，單價落在3、4字頭。

在前10名中，台北市僅2個站入榜親民捷運宅，皆在北投區，包括忠義站和復興崗站，平均房價分別為40.7萬元及45.7萬元，顯示捷運中後段站點仍有具備競爭力的「親民價格區」。第一建經研究中心副理張菱育分析，忠義和復興崗這2站周邊生活機能相對較薄弱，且不少舊公寓或華廈，購屋後的老屋修繕成本，以及銀行核貸成數也需列為考量因素之一。

張菱育指出，針對預算有限的小資族或首購族，可透過政府的新青安貸款方案購屋，不過現行新青安利率補貼將於今年7月底屆滿，屆時是否續辦，以及政策優惠是否縮水，還需待財政部進一步研議。（編輯：潘羿菁）1150127