房仲：雙北銷售天數增最多 台南議價空間六都居冠

（中央社記者何秀玲台北21日電）住商機構指出，房市買氣降溫，屋主恐須面對較長銷售期。住商觀察內部成交資料，2025年全台平均銷售天數已突破百日大關；議價率部分，全台平均議價率擴大至16.7%；六都中，雙北銷售增加天數最多，議價率則與2024年比變動不大，而台南市議價率最高，為18.3%。

住商機構今天透過新聞稿指出，觀察全台2025年內部成交資料發現，全台銷售天數平均增加17日，突破百日大關來到104.2日；而議價率（指房屋交易開價與實際成交價間的落差）則達16.7%，相較2024年增加3.7個百分點。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，自2024下半年起，央行祭出史上最嚴的信用管制措施，加上銀行放款水位緊縮，使買方貸款難度增高，2025年市場觀望氣氛濃厚，房市進入盤整階段，過去房市熱區「隨便賣、隨便賺」或「開價即成交價」的榮景不再，市場結構已明顯轉向買方市場，在量縮格局下，全台物件銷售期拉長至破百日、議價空間擴大至15%以上，逐漸成全台通例。

觀察六都銷售天數，以雙北地區2025年銷售增加天數最為驚人，新北市平均銷售天數為108.5日，較2024年大幅增加36.5日；台北市也從66.9日拉長至98.6日，銷售天數較2024年增加約31.7日。

至於議價率方面，雙北市仍是鐵板一塊，台北市2025年平均議價率為13.4%，為六都最低，且較2024年同期僅增加1.4個百分點；至於新北市歷經一整年房市低潮，議價率也僅增加2.1個百分點，2025年平均議價率來到14.2%。

賴志昶認為，雙北由於生活與商業機能健全，價格較具支撐力道，加上屋主多為高資產族群，手頭銀彈充足，較不願低頭讓利，兩大因素交織之下，台北、新北市議價率變動不大，也讓區域銷售難度大幅增加。

賴志昶補充，台南市、高雄市雖銷售天數仍達107.8、97.9日，但與2024年相比變動幅度不大，甚至高雄市銷售天數還是六都中唯一呈現減幅，因過去南二都受科技題材帶動，吸引不少置產買盤，但歷經打炒房，投資風氣散去；部分屋主為加速資金流動，心態出現軟化，加上過去房價補漲較多，屋主讓利空間較大，因此台南、高雄2025年議價率分別擴大到18.3%、16.7%，台南議價率更是六都之冠。（編輯：黃國倫）1150121