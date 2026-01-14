房仲：2025年個人加計營利事業房地合一稅收跌破千億

（中央社記者何秀玲台北14日電）房仲根據財政部資料指出，2025年全台個人房地合一稅僅剩新台幣523.8億元，年減26.8%，為政策上路以來首度出現負成長；不過營利事業的房地合一稅收全年399.6億元，年增37%。2025年個人加上營利事業房地合一稅收共計923.4億元，跌破千億元大關。

資料顯示，2025年個人房地合一「稅收王」寶座，由新北市蟬聯，個人房地合一稅收達147.24億元，年增6.8%，為全台唯二仍有正成長的縣市，另一個縣市為連江縣。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天透過新聞稿指出，個人的房地合一稅收年減近27%，反映央行祭出第7波信用管制措施，市場交易出現量縮，連帶房地合一稅收也減少；不過營利事業的房地合一稅收仍增加，推估是營利事業交易其興建房屋完成後移轉時才繳納，因此稅收金額增加，主要反映幾年前預售推案時熱銷的市況。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，象徵屋主售屋獲利多寡的個人房地合一稅，在2025年首見衰退，意味房市已走入盤整期。

賴志昶指出，房地合一稅過去以房價基期較低的中南部縣市，漲勢最凌厲，如台中市近年房價漲勢有目共睹，個人房地合一稅收曾在2017至2023年蟬聯多年冠軍，直至2024年才以些微差距，無緣稅收王寶座。

賴志昶表示，不過，2025年吹起房市「霸王級寒流」，全台買氣縮減嚴重，買方追價能力受限，且投資買盤散去，使漲多區域出現價格回吐；至於新北市有不少重劃區議題，過往早期入手價格親民，待區域機能發展成熟，轉手自然有增值空間，加上在地人口剛性需求強勁，確立新北市個人房地合一稅收霸主的地位。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，2025年全台個人房地合一稅收大減，反映央行打炒房措施確實達到抑制房價效果，市場也回歸自住與長期置產需求；不過北部都會區如新北市，在逆風中仍相對具成長量能，也意味著房市盤整修正期間，房價走向回歸基本供需，其中地段優勢仍是購屋族進場前應審慎評估的要點。（編輯：林家嫻）1150114