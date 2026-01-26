房仲：2025年全台買賣移轉量26.1萬棟 史上第3低

（中央社記者何秀玲台北26日電）2025年全台買賣移轉棟數出爐，房仲統計內政部資料，全年共26.1萬棟，年減25.5%，移轉棟數創近9年來新低，也是1991年有統計以來史上第3低量，僅高於2016年房地合一稅上路的24.5萬棟，以及2001年網路泡沫的25.9萬棟。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶今天透過新聞稿指出，觀察近年房市買氣變化，最低紀錄出現在2016年，當時因房地合一稅上路，市場充滿不確定性，全年僅24.5萬棟；其次是2001年，當年遭遇網路泡沫化打擊，全年約25.9萬棟；而2025年以26.1萬棟排歷史第3低，因2024年央行祭出第7波信用管制措施，加上銀行水位持續緊縮，導致交易量斷崖式下墜。

賴志昶表示，值得注意的是，2016、2001年年減幅分別約16%、19%，但2025年買賣移轉棟數年減幅達25.5%，創下1991年來最大單年衰退幅度，顯示目前市場信心極度脆弱，反映2024年9月央行推出房市信用管制措施力道是「前無古人、後無來者」，對市場信心造成結構性衝擊，讓成屋市場進入寒冬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2025年第3季政府對新青安放款續開綠燈，使新青安承作件數逐月增加，12月受理與撥貸件數更雙雙突破4300件，帶動年末買氣的同時，也讓全台全年買賣移轉棟數小拉尾盤，2025年全年最終驚險守住26萬棟大關；不過打炒房大環境未明顯改變，因此房市發展想「由冷轉熱」仍有難度。

張旭嵐進一步指出，當前市場僅剩「單一自住族」，因獲新青安政策保障，購屋狀況影響較輕；豪宅客、換屋族、小資族等買盤，在打炒房緊縮融資的情況下，房市交易量難以大幅擴張，買賣雙方都需要更有耐心來磨合成交機會，就看今年下半年新青安是否有延續方案、以及選舉政見端出的牛肉、央行管制檢討等政策面因素漸明朗後，市場才有望顯露轉機。（編輯：黃國倫）1150126