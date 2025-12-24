房仲：2026年價緩跌量盤整 供給量大區估跌幅5%至7%

（中央社記者何秀玲台北24日電）永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，根據政大永慶房價指數，六都加新竹縣市去年實施第7波房市管制措施後，累計跌幅在4.8%至8.9%間；若2026年管制未鬆綁，房市將呈「價緩跌、量盤整」格局。

永慶房屋今天舉辦2026年第1季房產趨勢前瞻報告記者會。談到明年房價，葉凌棋說，景氣不變的情況下，明年房市關鍵在政策，將決定房市量與價；不過目前看來，政策面還未有特別鬆綁跡象。他預估修正幅度，剛需強勁區域跌幅約在3%到5%；市場供給量大的地區，跌幅可能擴大至5%到7%，雙北修正幅度則不會太大。

根據永慶房屋2026年第1季網路會員調查，有68%消費者支持第7波信用管制延續至2026年；看跌明年第1季房市比例，由今年第4季50%下滑至39%，看跌比重縮小。

以政大永慶房價指數來看，觀察央行第7波房市信用管制措施後的去年第3季到今年第4季，與管制前相比，雙北市下跌約5%，跌幅較輕；桃園、新竹縣市跌幅在6%至7%間；台中以南3大都會區下跌8%至9%。其中，高雄跌幅最高為8.9%，再來依序為台中8.6%、台南8.2%。

葉凌棋說明，台中與高雄屬於供給量較大都會區，過去吸引大量投資客進場，在央行祭出第7波信用管制措施後，成為累計跌幅最大前2名；相較之下，台南供給量相對這兩大都會區少，因此跌幅排名第3名。至於雙北市，因供給量少，總價門檻高，加上台北市建案大多數是都更與危老重建案，預售和轉售賣壓相對有限，市場不易出現向下競價的情況。

談到明年房市，他指出，在國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給等4大變數影響，預期2026年房市回歸理性供需，市場仍以首購、自住族群為交易主力，因此整體房市呈「價緩跌、量盤整」格局；但「區域分化」現象明顯，2026年交易量估25.1萬至26.4萬棟左右，較2025年減少3%至增長2%間。（編輯：張良知）1141224