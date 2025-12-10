房價凹陷區大補漲！北港新案房價年飆近3成 大嘉義「兩區」漲勢最猛

受惠產業議題，嘉義縣太保市近年房價漲幅驚人。讀者提供



儘管房市急凍，但部分縣市仍具發展潛力。房仲業者觀察實價登錄，長期屬房價凹陷區的雲林縣，該縣房價大漲，如北港鎮僅隔一年房價即大漲近3成；至於大嘉義地區則以太保市、嘉義市的房價漲勢最猛。專家分析，中南部部分縣市過去少有大型建設，如有產業議題進駐，可為地方注入強心針，致使價格具抗跌性。

據實價登錄顯示，雲林縣今年新案平均行情約每坪26.1萬元，其中不少行政區皆大幅起漲，如北港鎮今年新案平均成交單價來到24.7萬元，相較去年飆漲27.3%。

大家房屋北港財神加盟店店東蘇聖賓分析，北港鎮屬於雲林海線的商業、文化及生活中心，整個生活圈人口有近14萬人，又近期北港糖廠周邊土地逐漸活化，吸引商場、連鎖品牌進駐，商圈機能成熟，只是蛋黃區土地稀缺，新案供給跟不上需求，預售價格有起漲空間；此外，北港鎮鄰近嘉義縣，受嘉義科學園區議題帶動，區域受到嘉科新貴、置產族群青睞，讓房市具發展前景，使新案行情上揚。

長期屬房價凹陷區的雲林縣，近期房價大漲，北港鎮僅隔一年房價即大漲近3成。住商機構提供

在嘉義縣市方面，觀察數據，嘉義縣今年新案平均成交行情來到29.5萬元，相較去年修正5.4%；不過，太保市表現較佳，今年該市新案成交行情達34.7萬元，年漲幅約4.5%。另外，嘉義市新案行情則來到38.3萬元，為大嘉義地區房價領頭羊，且較去年仍維持成長10.1%。

住商不動產嘉南區協理陳佩吟補充，太保市近期受惠於嘉科議題，加諸有嘉義高鐵特區廣大開發用地，吸引不少品牌建商進駐，進而推升行情逐漸起漲；至於嘉義市，近期市中心啟動指標都更案，帶動新案行情上揚，亦吸引部分北部建商進駐垂楊路、文化夜市一帶，令市區整體房價具支撐力道。

受惠半導體龍頭進駐的嘉義科學園區，嘉義縣太保市、嘉義市的房價漲勢最猛。住商機構提供

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶提醒，近期房市受政策干擾，買氣急速下滑，不論新案或中古市場，接連出現價格鬆動現象，但部分過去少有市場關注區域，因房價屬低點，適逢重大建設議題進駐，易有起漲空間，但產業鏈進駐雖有助提升市場買方信心，若區域無機能性或剛性需求支撐，面臨市場景氣不穩，易有價格波動，提醒如有置產或投資需求，面臨房市翻轉氛圍較盛之際，應謹慎評估。

