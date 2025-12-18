房價回到4年前！全面由漲轉跌 台北淪公寓重災區、台中新竹大樓最淒慘

記者陳韋帆／綜合報導

2025年第3季七都房價全面由漲轉跌，大樓台中、新竹跌幅居冠，公寓則是雙北淪為重災區，跌回2021年水準。（圖／記者陳韋帆攝影）

央行第七波信用管制滿周年，房市出現劇烈修正。根據政大永慶房價指數，2025年第3季七都大樓房價全面由漲轉跌，台中、新竹跌幅居冠；雙北公寓更淪為重災區，台北市年跌10.1%，房價直接跌回2021年水準，顯示房價上漲預期已反轉。

雖不同於去年同期仍呈漲勢，但2025年第3季七都大樓房價指數已全面由漲轉跌，修正幅度在2.3%至6.7%之間。台中市年跌6.7%最大，新竹縣市跌6.2%次之。雙北公寓跌勢更驚人，台北市年跌10.1%，新北市年跌8.2%，兩區公寓指數均已回落至2021年水準，反映過去幾年漲幅已遭消化殆盡。

2025年Q3永慶政大房價指數，大樓房價台中、新竹跌幅最劇烈。（圖／永慶房屋提供）

台中、新竹大樓跌幅最劇烈 房價率先出現鬆動

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，台中與新竹過去受惠重劃區開發與科技業激勵，漲幅顯著，但在貸款門檻拉高、買方購屋負擔增加後，買氣迅速降溫。他指出，前期漲幅過快的區域，在信用管制下修正力道也最強。隨著市場待售房屋增加，賣方為求成交開始調降價格，導致這兩區中古市場率先出現價格鬆動。

2025年Q3永慶政大房價指數，台北市、新北市公寓房價跌幅最劇烈。（圖／永慶房屋提供）

雙北公寓房價跌勢超車大樓 回歸4年前水準

郭翰進一步指出，雙北公寓跌幅明顯超越大樓，台北市年跌逾1成。他說明，大樓因地段與剛性需求穩定，波動較溫和；公寓則因屋齡高、貸款成數低且投資需求減弱，在買氣放緩時更容易下修。雙北公寓房價已跌回2021年水平，顯示政策收緊與需求下降已成功平抑前期漲幅，房市回歸基本面。

信用管制發威 房價上漲預期已明顯反轉

他認為，919信用管制實施後，貸款條件收緊提高進場門檻，使潛在買方轉向保守觀望。郭翰補充，市場對房價持續上漲的預期已出現反轉，整體房市進入價格修正階段。儘管政府在9月鬆綁新青安及放寬換屋族規定，但能否止跌回穩仍需觀察，目前房市已正式告別多頭狂熱期。

房價未來變化關鍵在利率 房市進入新調整期

展望未來，郭翰表示房市走勢仍需觀察利率、貸款政策及整體供需變化。他強調，房價指數的全面回調反映了市場供需結構的重組。隨市場對房價上漲的集體信仰破滅，未來幾個季度房價指數走勢將是房市是否進入長期空頭的關鍵觀察指標，民眾購屋應更趨謹慎，回歸剛性自住需求。

