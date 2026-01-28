房價回歸理性！新北「這一區」建設噴發領漲 板橋三重重劃區現小幅修正

前幾年熱度極高的三重區與板橋區，房價則出現小幅修正。廖瑞祥攝



隨著台北市購屋門檻持續攀升，不少族群將目光移向一線之隔的新北市。根據房仲業者彙整實價登錄資料，近一年新北市核心區呈現顯著的走勢分歧。其中以新店區表現最為強勁，平均房價從每坪50.4萬元上揚至52.8萬元，年增幅達4.8%；雙和地區則維持溫和緩漲態勢，反觀前幾年熱度極高的三重區與板橋區，房價則出現小幅修正，分別年減1.1個百分點、2.9個百分點。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新店區是今年表現相對強勁的區域，平均單價由2024年每坪的50.4萬元，到去年每坪漲至52.8萬，年增幅4.8%，研判主要有三大主要原因，一是新店區近年重大公共建設持續推進，具指標性的十四張區段徵收案也已於去年正式動工，開發項目帶動市場信心，為房價注入一劑強心針。二是央北重劃區的各項機能日趨完善，區內新建案價格站穩高檔，拉抬區域整體的平均行情。

三是新店居住環境相對單純，長期深受軍公教族群青睞，近年更吸引許多來自台北市南區，如文山、中正、大安區的首購族、退休族，支撐房價穩健上行。

相較於雙和地區的房市表現，莊思敏表示，雙和地區為全台人口密度最高的區域之一，除了紮實的在地客群，更磁吸眾多大台北通勤族與周邊產業園區就業人口，穩定且龐大的居住需求，為區域房市提供極強的抗跌韌性。此外，雙和地區發展飽和，區內可供大面積開發的素地資源相當有限，目前區內新案多為危老都更，整體供給量偏低，加上中古屋屋主普遍惜售，使得雙和地區的房價長期維持穩健表現。

至於近一年房價有所回落的三重區和板橋區，莊思敏分析，前幾年受惠二重疏洪道左岸、江翠北側等新興重劃區大量推案，帶動區域房價快速攀升，同步墊高整體價格基期。然而，隨著市場買氣轉趨觀望，以及政策調控持續發酵，投資型買盤大量退場，交易主力回歸自住族群，新興重劃區因生活機能尚未完全到位，對自住買盤的吸引力較為不足，市場買氣明顯收斂，促使三重與板橋的平均成交價格出現小幅修正，房價逐步回歸理性水位。

近一年新北市精華區中以新店區漲勢最為突出，平均房價年漲幅達4.8%。中信房屋提供

