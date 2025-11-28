房價大洗牌！這七縣市五年來暴漲打趴六都 專家：降價假議題
根據《591新建案》統計全台新案成交價變化，從近五年漲幅來看，冠軍雖由高雄市以121.2%拿下漲幅，但前十名縣市卻出現洗牌，有多達七名，由非六都地區包辦，其中新竹市單價從30萬暴衝至61萬元，五年累計漲幅高達103%，換算下來足足貴了31萬元，等同每年要漲6萬多元。此外，基隆市、苗栗縣更是狂漲8至9成，打趴雙北、桃園及台南等一票六都精華區。
591新建案分析，非六都縣市房價基期低，又有周邊都會地區「母雞帶小雞」的外溢效應，再搭上這波房市多頭，補漲力道格外兇猛。但其中也有例外，像新竹市來說，挾著竹科驚人消費力，6字頭在全台僅次於雙北，其房市影響力逐漸「自帶流量」，開始擴散到鄰近苗栗縣，尤其在頭份及市區等高價個案中均可見新竹客身影，進一步讓當地價格衝高。
表現同樣嚇嚇叫的基隆市及宜蘭縣，五年漲幅分別高達94.1%、52.6%，關鍵在於兩縣市鄰近雙北，且都有高鐵、捷運軌道議題加持，近幾年外地建商及投資客持續卡位。以基隆來說，即便當前「美麗上城」、「海揚V1」等案行情已衝破5字頭，刷新當地新高，但由於價位較蛋黃區仍顯親民，依舊有消費者願意買單。
至於宜蘭縣，買氣主要圍繞在國道5號交流道周邊如礁溪、宜蘭、五結、羅東等地，目前行情依照各行政區可分為都計內、外，價差相當大，其中都計內新案成交均價約落在35-45萬元，都計外則是25-35萬元，近年如「築院文化生活村」、「力信擎朗」等具指標個案都有4到5字頭交易出現，大幅推升當地價位。
然而在一片房價瘋漲潮之中，也有縣市沒能搭上這波順風車，像是花蓮縣及屏東縣，近五年漲幅僅有個位數，甚至還出現下修，表現位居末段班。以花蓮來說，當地長年缺乏重大建設議題，買方結構以本地客為主，雖不易受外部市場波動影響，但也缺乏爆發性成長的動能，且這幾年接連遭逢地震、颱風等重大災害，觀光及就業雙雙重創，建商考量到市場接受度，開價多半只能反映成本，無法再更上一層樓，漲勢相對有限。
591新建案總編輯李忠哲指出，觀察這幾年房市發展，要找到新建案房價沒漲的地區，恐怕比搶到演唱會門票的機率還低，即便近期受央行管制與交易量縮影響，部分縣市近兩年漲幅逐漸收斂，但整體而言，消費者想等到價格雪崩式下跌，恐怕還是不切實際。
李忠哲表示，自去年9月央行管制已過了一年多，即使整體來人、成交仍是每況愈下，房價卻未見鬆動，主因就在於大多數建商依舊全力守價，就算是賣壓大的區域，頂多是將開價回調至區域行情，表面上降價，實際上只是不再創高，行情仍牢牢定錨在高點，也讓降價始終是個假議題，每個人都在談論卻從未發生。
