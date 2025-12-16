房價大跌還無感？阮慕驊：追求低利率讓房子更買不起

國際雜誌《經濟學人》直指台灣長期低匯率，釀成台灣病，點出台灣經濟面的結構問題，雖然台灣出口強勁，但國內民眾體感卻感受不到富起來的實際好處，接下來會如何影響台灣房地產？本集《下班去你家》由主持人雪寶與財經媒體人阮慕驊帶你釐清。

房價高漲常被歸因於低利率，但財經媒體人阮慕驊指出，真正撐住台灣房價的，並非單一政策工具，而是匯率帶動的資金流向，以及長期失衡的房市供需結構，阮慕驊分析，台幣相對低廉，讓出口商累積大量美元收入，資金兌換回台幣後，確實可能流向股市與房市，成為資產價格上漲的助力，但他強調，匯率資金並非只進不出，市場轉弱時，資金撤離速度同樣驚人，以今年11月為例，外資單月賣超台股超過4000億元，台幣也從30.5元附近貶至31元，股匯雙雙走弱，顯示資金流向高度取決於市場環境，而非利率高低。

至於房價為何仍居高不下？阮慕驊直言，問題回到結構面。台灣受限地理條件，可開發土地有限，即便人口成長放緩，小家庭、小坪數住宅需求持續增加，在供給受限、需求不減的情況下，房價自然難以鬆動，回顧歷史，阮慕驊也指出，1985年至1990年間，台幣因國際壓力大幅升值，成為台灣第一次房價暴漲的關鍵背景。台北市房價短時間內從每坪5萬元跳升至20萬元，並引發無殼蝸牛運動，凸顯匯率與資金對房市的強烈影響，阮慕驊認為，房價問題不能只看利率，在資金流動性高、土地供給有限的結構下，才是台灣房市長期高檔的真正原因。



