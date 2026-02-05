房價居高不下！她嘆「努力一輩子也買不起」 內行吐真心話

生活中心／彭淇昀報導

台灣房價居高不下，對於年輕人而言備感壓力、遙不可及。對此，一名女網友坦言，有時候會萌生「努力一輩子也買不起房子」的想法，因此好奇拋問，20幾歲的年輕人有打算買房嗎？貼文曝光後掀熱議。

房價居高不下，網問「20幾歲的年輕人有打算買房嗎？」掀熱烈討論。（示意圖／資料照）

原PO在Dcard上以「20幾歲的年輕人有打算買房嗎？」為題發文，她表示，現在房價高漲，「有時候會覺得努力一輩子好像也買不起。一邊被長輩說『要有房才算穩定』，一邊又覺得人生好像不一定要綁在房貸上。想知道大家是怎麼想的，還會把買房當人生目標嗎？」

貼文曝光後，引發兩派網友論戰，有一票人認為不會把買房當成目標，直言「現在年輕人都不婚不生了，家裡沒房繼承的話，買個便宜的小套房就好了」、「不會，努力一輩子也不一定買得了房，乾脆自己快樂一生就好」、「盤子價買不下去」、「不會，但先說我本來就是沒什麼上進心的人，不想為了賺更多錢累個半死，更不用說什麼買房這種大筆花費的目標」。

不過，有另一派網友分享，「29歲買房。買房真的是人生最快樂的選擇，瞬間覺得解鎖了某個成就，也覺得自己好像壓力沒那麼大了」、「如果真的要買，存到房子的9成再買，長輩說的房子應該是大三房能成家的屋子，如果不結婚，不一定要買大三房， 買兩房也行」、「房貸最多讓你繳40年，老了還有機會辦以房養老貸款；但租屋租金你要繳一輩子還一無所有，我投買一票」。

還有網友表示，「買房是買資產，不是消費，當成投資來理解才合理，你把薪水都拿去買0050，也不會覺得自己的人生被綁死在0050上了，因為是可以出售的，你把它當成資產配置的一部分做決定，買你看好的地點，不看好房市就不需要買；如果房子買了不會漲不如用租的，雖然我目前還沒買，但是幾年後是這樣打算的，不一定要當人生目標」。

