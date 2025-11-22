房價差「炸出84%」苗栗竹南、頭份逆襲全台最猛黑馬 他:竹科人炒房奇蹟

記者陳韋帆／綜合報導

導覽目錄：

苗栗出現「竹南、頭份」2黑馬，預售屋與中古屋價差成為近5年增長最快的2區，專家指出，苗栗在竹科外溢買盤下，見證了竹科炒房奇蹟。（圖／記者陳韋帆攝影）

預售屋與中古屋勢必有價差，而價差最驚人的全台十大行政區中，各縣市以台中佔據一半最多，而過往非房市熱點的苗栗出現「竹南、頭份」2黑馬，成為5年差幅增長最快的2區。房市專家指出，台中近年新建案遍地開花，大量奪榜不意外，苗栗則是在竹科外溢買盤下大量推案，見證了竹科炒房團到哪，房價就漲到哪的奇蹟。

廣告 廣告

根據實價登錄，預售屋、中古屋近5年價差拉開最大十大行政區，苗栗竹南增加84.3百分點最多、頭份增加60.3百分點位居第二；另觀察各縣市占比，台中南屯、大里、西區、南區、沙鹿共五區上榜最多，價差幅度又以西區112.7%、孻區100%最驚人。

近五年全台中古預售屋價差變化最大行政區。（圖／永慶房屋提供）

永慶：竹科外溢買盤帶動苗栗行情 台中產業發展新建案遍地開花

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，竹南、頭份地區受惠新竹科學園區外溢效應，由於新竹市區可開發土地有限、推案量不足，帶動買盤轉向鄰近地區；且加上竹科竹南園區進駐、交通建設推動，以及相對親民的總價水準，使該區吸引大量科技族與置產客進駐，人口持續增加，房價也跟著水漲船高。

至於台中上榜5區，她說，台中售貨科技產業聚落、交通等建設帶動，近年新案熱度居高不下，而上榜區域普遍有新案集中及人口移入特性，故預售屋價格持續走高，即使中古市場雖有剛需支撐，但漲勢相對溫和，使價差逐年擴大。

陳傑鳴表示，竹科人善於創造房價奇蹟，苗栗在竹科外溢買盤下，預售屋房價快速攀漲，中古屋明顯追不上，這樣的現象不令人意外。（圖／記者陳韋帆攝影）

陳傑鳴：竹科人善於創造房價奇蹟 購買中古屋留意房貸及裝修費

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，竹科人善於創造房價奇蹟，最初爆發預售屋排隊潮、快速轉手賺價差等情事，幾乎都是從竹科最先傳出，而近年台積電於高雄、台南設廠，北部建商大舉南下插旗，不少竹科炒房人士也隨之南下，讓房價水漲船高，故苗栗在竹科外溢買盤下，預售屋房價快速攀漲，中古屋明顯追不上，這樣的現象不令人意外。

他指出，事實上，現代年輕人大多不喜歡購買老屋，畢竟有耐震、裝修費用等問題，所以預售屋價格遠高中古屋屬於可理解情況，不過，陳傑鳴也提到，「限貸令下房市買氣已翻轉，民眾應留意建設未到，或建設喊卡的區域，預售屋房價恐怕已出現超漲，至於中古屋，因房貸不易，也要留意貸款成數較低的可能。」

更多三立新聞網報導

危老案撞三關卡「人、中華民國、新光整併」 昇樺谷念勝揭六年整合心酸

員工有飯吃、地主住更好！從PCB跨建設 邑城老董推三重危老案3個月完銷

社子葫蘆堵「房價洼地」迎變天！台北罕見8字頭 公辦都更漢皇韶光動土

苗栗驚現房市2黑馬！預售房價趕超中古屋 專家揭：是竹科人的炒房奇蹟

