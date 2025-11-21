房價打不下來？ 內行人揭「3支撐關鍵」：別奢望崩盤





「成交量明明萎縮，為什麼房價還是這麼高？」這個問題恐怕是近年來最多台灣人心中的疑問。最近有網友在論壇發文，一針見血點出房價居高不下的真相，引發熱烈迴響。該網友直言，與其期待房價崩跌，不如認清現實：只要物價、原料、工資持續上漲，房價就永遠下不來！

房地產部落客「賣厝阿明」在《賣厝阿明 知識+》粉專分享網友看法，網友分析，房市量價關係早已失衡，但房價依然堅挺，背後原因其實很簡單。

首先，營建成本根本降不下來，從鋼筋、水泥等原物料價格，到工人薪資都不斷上漲，這些成本最終都會反映在房價上。他無奈表示：「別再奢望房價崩跌了，要房價跌，除非物價先跌再說！」對於常被拿來討論的空屋率問題，網友也有獨到見解。

他認為空屋率數據早已失真，因為所謂的空屋其實分成兩種極端：一是高總價豪宅，只有少數富豪買得起；二是老舊破房，一般人根本不想買也不值得投資。這兩類房子空著也不會降價求售，自然無法拉低整體房價。

說到買房心態，網友勸世表示，與其執著於買房投資獲利，不如把房子當成「給家人安心感」的避風港。他強調房價本來就因人而異，買房租房各有利弊，最重要的是量力而為。「有多少收入就買多少錢的房子，別為了買房把自己逼到絕境。」

不過話鋒一轉，網友也痛批政府政策失靈，直言這波房市調整中最倒楣的就是換屋族。這些社會中堅份子通常面臨「上有老、下有小」的家庭結構變化，迫切需要換房，卻被政策卡死。「新房貸不了、舊房賣不掉」的困境，讓這些支撐社會的中產階級進退兩難。

這篇貼文引發大量共鳴，許多網友紛紛留言附和。有人無奈表示：「政府打房打到最後，受傷最重的都是乖乖繳稅的上班族。」也有網友認同原PO觀點，認為與其期待房價大跌，不如務實規劃財務，「在能力範圍內找到適合自己的安居方式。」

這篇熱議貼文也道出了許多台灣人的心聲。在房價居高不下的時代，與其等待不可能發生的房價崩盤，或許真的該調整心態。買房不該是投資致富的捷徑，而是給家人一個安穩的依靠。與此同時，政府也該聽見換屋族的困境，制定更細緻的住房政策，別讓支撐社會的中產階級成為政策下的最大受害者。

