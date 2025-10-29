房價推手熄火蓋房成本創9年新低 房市熱度明顯降溫

近年營造工程物價指數走勢明顯降溫，2025年前三季平均年增率僅0.8%，創下近9年新低。顯示建築成本漲勢已退，推升房價的造價壓力明顯緩解。圖／翻攝信義居家

根據主計總處統計指出，用來反映建築材料與工資變化的「營造工程物價指數」，今年前三季平均年增率只有0.8%，創下近9年新低。這也意味著，過去推高房價的成本壓力，退燒了。

數字會說話，2021年營造成本年增率最高10.94%，2022年還有7.36%，2023年掉到1.74%，2024年只剩1.99%，而今年三季只有0.8%。對比2017年以來工程物價指數都在1.42%~10.94%，今年年增率預估寫下9年來新低，0.8%這數字的意思簡單講，即是過去推升房價上揚的蓋房造價成本因素已經消失。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後因為原物料飆漲、工資翻揚，帶動一波營建業的造價大幅上漲。而成本的增加當然就反映在房價上，即使到現在，蓋房子的造價還是維持在相對高檔。不過，整體外在通膨等情勢都已經降溫，再加上央行對於房貸政策緊縮管制，過去，推升房市的重要推手包括通膨、資金等，現在已經失去推升力道。

進一步看細項，「材料」成本已連續五個月小跌，「人工」是還在漲，但漲幅也放慢；至於「機具設備租金」年增約2%，同樣呈現趨緩。

曾敬德指出，造價推升房價的時代已經結束，但短期想要降低蓋房成本也不容易。眼下開發商多半採觀望態度，延後推案、靜待政策變化，看市場何時再有新轉機。



