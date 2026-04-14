房價擠壓人口外溢！雙北蛋黃區重新定義？內行人揭「這縣市」地位恐超車

財經中心／王文承報導

一名網友指出，雙北可開發土地已相當有限，反觀桃園與機場捷運沿線近年重大建設不斷，過去被視為外圍的南港、內湖、士林、北投，如今似乎逐步納入蛋黃區範圍。（示意圖／資料照）

雙北就業機會豐富，吸引大量人口定居，然而隨著土地資源趨於飽和，人口與開發逐漸向外擴散，「蛋黃區是否會隨之擴大」也成為熱門討論話題。一名網友指出，雙北可開發土地已相當有限，反觀桃園與機場捷運沿線近年重大建設不斷，過去被視為外圍的南港、內湖、士林、北投，如今似乎逐步納入蛋黃區範圍，貼文曝光後，掀起網友熱議。

雙北蛋黃區重新定義？內行人揭這縣市超車



一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，「雙北土地早就不夠用，人口外溢至桃園已是趨勢，加上當地機能提升、年輕人口增加，機捷沿線更出現多個大型重劃區與建設案，無論政府或民間投資，皆有往外圍移動的現象。」他進一步指出，隨著市中心開發趨於飽和，發展勢必向外擴張，也讓原本的邊陲地帶逐漸轉變為新興核心區，令人好奇蛋黃區是否會持續外擴。

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貼文曝光後，引發網友熱議，「版外都知道因為台北房價高不得已才往桃園買，去看看上班」、「在人口持續成長的前提下，蛋黃區確實可能擴大；但若少子化趨勢持續，發展仍可能回歸都心」、「市中心的精華地段難以被取代，既有街廓與機能已相當成熟」、「部分外圍區域會逐步崛起，但核心地位仍不易動搖，畢竟基礎建設與資源集中優勢仍在」。

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