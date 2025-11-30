房價是年收入10倍 日本人自購住宅夢破碎

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本人在城市中心擁有自有住房的夢想，已經漸行漸遠。以終身雇用為前提，結婚後購置自有住房，然後在退休前還清房貸，這種傳統模式已經因為房價高漲、單身家庭增加，以及實質薪資低迷而土崩瓦解。日本經濟新聞中文版報導，日本在二次世界大戰後長期推行為新房提供優惠的自有住房政策，如今已迎來「重建」時期。東京都千代田區區長樋口高顯坦承，「這樣下去，這裡會變成普通人住不起的街區。」日本自經濟高速成長期以來，一直推動鼓勵中產階級購置新房的「自有住房政策」。透過大量供應公營住宅，以及日本住宅公團建造的租賃住宅，克服了二戰後的住房難題。1960年代中期，日本將政策轉向為自有住房提供優惠。報導指出，由於房價高漲和房租上漲，千代田區7月向大型房地產企業加盟的不動產協會，提出引進房產轉售管制措施的要求。該協會9月間表示，有必要採取措施，來遏制以投機為目的的短期轉售行為。部分房地產開發商已開始採取對策，例如，禁止在一定期限內轉售房子。不過，除了建築成本增加，海外的過剩資金也在持續流入日本房地產領域，目前仍看不到房價趨穩的跡象。日本不動產經濟研究公布的數據顯示，今年1至6月東京23區的新房平均價格為1億3064萬日元(約2626萬台幣)，較去年同期上漲20％。不動產調查公司東京KANTEI的數據則顯示，從表示新房平均價格(按70平方公尺換算)為平均年收入幾倍的「年收入倍率」來看，2023年的日本全國平均值為10.09倍，這是該調查開始以來首次超過10倍。若按都道府縣來看，則有27個都府縣的年收入倍率高於去年，其中東京都為約18倍。獨棟住宅的價格也持續呈現上漲態勢。東京KANTEI的調查顯示，東京圈的新建獨棟住宅平均價格(佔地面積在50平方公尺以上且不足100平方公尺)維持在5500萬日圓(約1105萬台幣)區間，比5年前高出1000萬日圓以上。過去，日本房價的標準被認為是「年收入的5倍」。1992年，宮澤喜一內閣在內閣會議上通過「生活大國5年計畫」，提出的目標是「能夠以勞動者家庭平均年收入5倍左右的標準買到優質住房」。

