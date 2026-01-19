房價沒崩卻也不再漲？2025 Q3 信義房價指數一次解析

信義房屋公布 2025 年第三季（Q3）信義房價指數，數據顯示，台灣房市在歷經多年上漲後，已明確進入降溫階段。整體市場不再呈現全面上漲，而是轉為成交量持續萎縮、房價高檔盤整，並伴隨明顯的區域分化。

從全台表現來看，2025 年第三季房價指數為 168.73，較上一季上升 2.64%，但與去年同期相比，年增率僅 0.14%，幾乎等於零成長。

這顯示房價的季增多半反映前一季基期偏低，並非需求明顯回溫，整體房市已失去長期向上的動能，轉為整理格局。

進一步觀察六都走勢，雙北仍是相對穩定的區域。台北市房價指數為 141.46，季增 0.54%、年增 0.19%，價格維持高檔整理，顯示核心區段仍有自住需求支撐，但漲幅已明顯收斂。

新北市則呈現短期反彈、長期偏弱的狀態，第三季季增率達 3.79%，但年增率轉為 -0.07%，顯示價格尚未回到去年水準，市場仍處於修復與盤整階段。

相較之下，桃園、新竹以及中南部的修正訊號更為明顯。桃園市本季房價季減 1.23%、年減 3.72%，新竹縣市雖有單季回升，但年增率仍為負值。

台中與高雄年跌幅均超過 5%，台南也出現 2.62% 的年減，顯示過去漲幅較大的區域，在成交量快速萎縮下，率先承受價格調整壓力。

儘管如此，房價並未出現大幅下修，主因在於央行信用管制主要影響貸款與交易節奏，並未引發大規模拋售，加上多數屋主持有成本仍可控，使市場調整方式更偏向時間拉長、價格逐步消化。

整體而言，2025 年第三季的房價指數顯示，台灣房市已正式進入盤整期，價格不再齊漲，市場正逐步回歸理性。

