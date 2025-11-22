房價為何居高不下？ 他曝關鍵是「持有成本太低」 掀兩派激辯：加稅是懲罰自住
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
台灣房價持續高漲、成交量卻不見明顯成長，不少人質疑市場結構出現異常。近日，有網友發文表示，台灣房價高居不下的真正原因，其實是「房屋持有成本太低」，導致投資客能長期囤房、空屋不售，讓市場價格難以回落。該說法曝光後，引發兩派網友激辯。
一名網友日前在PTT上以「台灣就是房屋持有成本太低，房價才會高」為題發文，指出台灣的房屋稅與地價稅相較歐美、日本「低得可憐」，讓不少屋主能輕鬆持有多戶房產，不租不售也不痛不癢。他認為，若政府能針對空屋課以重稅、提高持有成本，房價自然會被迫回歸合理，直言「如果我們房屋稅動輒課到十幾萬以上，大家覺得房價還會這麼高嗎？」。
文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在下留言回應，許多網友不認同，認為提高持有稅只會讓自住族遭殃，「持有成本高，偏鄉房更沒價值，資金加速往首都置產」、「持有成本高可能會演變成自住都很困難，就變成有錢法人集中持有，小百姓跟法人租房」、「空屋不課稅，房價當然永遠漲不停持有稅變高壓抑了房價，原本無房的租屋族就因此買得起了嗎？並沒有」、「高持有稅就是懲罰自住，懲罰不到房東，誰不懂轉嫁租客」。
不過，也有另一派網友認同原PO說法，「持有成本是真的低阿，2000萬的老房繳不到一萬元的稅」、「房價高持有成本低 vs房價低持有成本高，不就左手換右手？」、「原PO是對的啊這基本題吧。簡單來說，就是遇到不景氣也不會有多大降價拋售潮。反正持有又不扣血，撐過去就贏了」。
更多FTNN新聞網報導
台北買房夢越來越遠？ 他曝房價和20年前「差距驚人」 網嘆：只能被洗出去
30歲還沒房被長輩催！他嘆雙北房價高「努力仍買不起」 網曝現實勸：不用想太多
買房選林口還新莊好？他看「7字頭價格」崩潰 網提1點為優先考量
其他人也在看
薪資凍漲 房價翻倍！民國86年徵才月薪31K
什麼都漲，就是薪水沒漲！有網友對比民國86年的物價和薪資，當時起薪約3萬1，但如今看看人力銀行網站上，仍有不少職缺落在3萬出頭，雖然基本工資連10漲，卻讓民眾很無感，更有六成的人，預期未來半年不會加薪，只能靠存錢維持安全感。 #薪資沒漲#房價翻倍#徵才東森新聞影音 ・ 1 天前
房價打不下來？ 內行人揭「3支撐關鍵」：別奢望崩盤
「成交量明明萎縮，為什麼房價還是這麼高？」這個問題恐怕是近年來最多台灣人心中的疑問。最近有網友在論壇發文，一針見血點出房價居高不下的真相，引發熱烈迴響。該網友直言，與其期待房價崩跌，不如認清現實：只要物價、原料、工資持續上漲，房價就永遠下不來！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
不婚不生就不用買房？他打算租房「退休回爸媽家住」 網一聽全搖頭：誰說一定是你的
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價不斷攀升，不少年輕人在買房與人生規劃之間陷入拉扯。有些人希望能擁有一間屬於自己的房子，但也有人認為不婚不生...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
機車騎士轉彎未打方向燈 嘉市首起唾液快篩查獲毒駕
嘉義市警方打擊毒駕展現成果，新南派出所警網昨（21日）晚在彌陀路巡查時，發現劉姓男子騎機車轉彎未打方向燈，立即予以攔查，員警上前盤問時，察覺劉男眼神渙散、反應呆滯，疑有施用毒品情形，經劉男同意後，施以毒品唾液快篩，結果呈現二級毒品陽性反應，也是嘉市警方第一起以唾液毒品快篩試劑查獲毒駕案。自由時報 ・ 1 天前
嚴重排擠一般停車位！共享機車亂象多 六都投放數已逐年減少
台北市自民國105年推動共享機車，透過「一車多人使用」概念，減少私有運具，為六都最早引進的城市，同屬生活圈的新北市，5年後才進駐共享機車，但因腹地廣大，投放數已超車台北市。目前雙北高達2.5萬輛，是其他四都的3.3倍。但共享機車普及，在都會區卻嚴重排擠一般機車停車...CTWANT ・ 7 小時前
李四川民調領先獲市民肯定 林金結籲在野整合推最強隊伍
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員林金結針對《匯流民調》昨（21）日發布的最新2026新北市長候選人民調數據作出回應，並給予高度肯定。林金結指出，這份民調結果真實反映了新北市民對台北市副市長李四川務實工程師性格的肯定，因此李四川不論在藍綠對決或「三腳督」情境下皆保持領先，李四川無疑是目前藍營的最強人選。他同時強調，為了新北市民福祉，在野陣營...匯流新聞網 ・ 1 天前
印政策髮夾彎 華夏減量保價
華夏（1305）21日參加證交所業績說明會透露，印度政府近期在化工品管理政策出現重大轉折，原訂12月24日上路BIS化工品強制認證制度已於11月10日突然宣布撤銷，且取消14項化工與化學品類別，市場預估應是印度原料仍高度依賴大陸所致；加上印度ADD（反傾銷稅）也未發布執行，PVC營運回到供過於求、嚴峻競爭原點。工商時報 ・ 1 天前
解禁？ 彭博：川普政府考慮開放輝達H200出口中國
美中地緣政治競爭是輝達能不能重新回到中國的關鍵，今天有消息指出，最近幾天川普政府內部進行開放輝達H200晶片出口中國的討論，雖然不確定會不會成真，但這個利多消息一傳出，也讓輝達股價瞬間上漲1%。TVBS新聞網 ・ 1 天前
冷知識：Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 錶殼是以 3D 列印製成
一個冷知識，Apple 產品設計副總裁 Kate Bergeron 透露，今年，所有 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼都以 100% 再生航太級鈦粉末 3D 列印製成。壹哥的科技生活 ・ 1 天前
台中人撿好康 自備餐盒外帶立刻便宜再抽獎
[NOWnews今日新聞]響應淨零綠生活、落實源頭減量，台中市政府環保局攜手餐飲業者推出「餐餐購自備享食又減廢」活動，即日起至12月11日止登場！民眾只要自備環保餐盒至合作店家外帶，即可享有折扣優惠並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
北市舉辦原青座談會 聚焦職涯發展
臺北市原住民族事務委員會首度攜手東吳大學，在今天(21日)辦理「114年度臺北市原住民族青年共識座談會」，以世界咖啡館模式進行討論，由原住民學生社團自主討論及產出4大議題，為城市發展注入原青的能量。國立教育廣播電台 ・ 1 天前
台北買房夢越來越遠？ 他曝房價和20年前「差距驚人」 網嘆：只能被洗出去
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導隨著台灣房價節節攀升，年輕世代買房壓力倍增，也讓許多人不禁感嘆，父母輩能在台北置產，如今的年輕人卻連新北都買不...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
NBA盃／英格蘭轟24分、暴龍4人得分破20！30分差勝巫師 3連勝闖進次輪
暴龍22日在英格蘭（Brandon Ingram）並列全隊最高24分帶領下，終場140：110大勝巫師30分，在東區A組以3戰全勝戰績挺進NBA盃下一輪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前