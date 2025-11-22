房價為何居高不下？ 他曝關鍵是「持有成本太低」 掀兩派激辯：加稅是懲罰自住

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

台灣房價持續高漲、成交量卻不見明顯成長，不少人質疑市場結構出現異常。近日，有網友發文表示，台灣房價高居不下的真正原因，其實是「房屋持有成本太低」，導致投資客能長期囤房、空屋不售，讓市場價格難以回落。該說法曝光後，引發兩派網友激辯。

一名網友日前在PTT上以「台灣就是房屋持有成本太低，房價才會高」為題發文，指出台灣的房屋稅與地價稅相較歐美、日本「低得可憐」，讓不少屋主能輕鬆持有多戶房產，不租不售也不痛不癢。他認為，若政府能針對空屋課以重稅、提高持有成本，房價自然會被迫回歸合理，直言「如果我們房屋稅動輒課到十幾萬以上，大家覺得房價還會這麼高嗎？」。

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在下留言回應，許多網友不認同，認為提高持有稅只會讓自住族遭殃，「持有成本高，偏鄉房更沒價值，資金加速往首都置產」、「持有成本高可能會演變成自住都很困難，就變成有錢法人集中持有，小百姓跟法人租房」、「空屋不課稅，房價當然永遠漲不停持有稅變高壓抑了房價，原本無房的租屋族就因此買得起了嗎？並沒有」、「高持有稅就是懲罰自住，懲罰不到房東，誰不懂轉嫁租客」。

不過，也有另一派網友認同原PO說法，「持有成本是真的低阿，2000萬的老房繳不到一萬元的稅」、「房價高持有成本低 vs房價低持有成本高，不就左手換右手？」、「原PO是對的啊這基本題吧。簡單來說，就是遇到不景氣也不會有多大降價拋售潮。反正持有又不扣血，撐過去就贏了」。

