房價狂飆越買越小！台南8百萬能買房？在地人曝真正親民路段在東區

記者陳韋帆／台南報導

台南房價高漲，在地指出，真正的台南人目前最親民房價路段仍在老市區，如東區崇善路、永康樂活二街，不僅擁有良好機能，還有尚可負擔的800萬低門檻總價，才是在地人首選。（圖／台灣房屋提供）

台南在台積電話題炒作下不少區域房價水漲船高，讓不少人感嘆「房價真貴」，但在地房仲指出，台南人其實不太會想與外地人去爭買那些重劃區，目前最親民房價路段仍在老市區，如東區崇善路、永康樂活二街，不僅擁有良好機能，還有尚可負擔的800萬低門檻總價，才是在地人首選。

據聯徵中心資料，2025 年Q1~Q3台南平均價估房價，最親民五大路段依序為東區「崇善路」735萬、安南九份子重劃區「樂活二街」753萬、安平國平重劃區「國平北路」759萬、永康區「中華路」863萬、安平區「建平七街」864萬。

台南五大親民房價路段。（圖／台灣房屋提供）

台南房價高漲低門檻物件爆減 市場釋出物件多是老屋或小宅

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南目前千萬內核貸物件過往約5成，而2025年已縮水至4成，顯示房價持續高漲，而目前台南熱門重劃區單價已衝上6字頭，低門檻物件持續減少，目前市場低總價物件主要分兩大類，一是機能完善但屋齡較高的「成熟商圈老宅」，二是單價高但坪數極小的「重劃區小宅」，小資族面臨房價高漲，購屋勢必做出取捨，多半只能以高屋齡換取地段，或犧牲居住空間換取新屋。

她指出，台南房市已出現明顯的質變，「越買越小、越買越老」已是現在進行式，在總價攀高、限貸政策與自備款門檻提高的多重夾擊下，首購族必須面對更現實的財務規劃，即使預售屋受到大環境衝擊，買氣與上漲力道不再，但暫時也未見明確下滑趨勢，故勢必持續拉抬中古屋補漲，市場現存的低總價物件，已多半是老屋或小宅。

東區「崇善路」成稀缺購屋好地點 在地房仲指房價將持續墊高

台灣房屋台南富裕加盟店店長林依依表示，統計中最親民的東區「崇善路」，因處東區外圍，且開發較早、高屋齡物件多，故房價相對友善。現況有不少30~40年透天位於街巷內，總價約700~800萬，若是新屋或華廈，低總價物件則以小套房為主，總價約 600 萬。不過她也提醒，隨捷運藍線紅利預期心理拉抬，此類低總價物件已越發稀缺，未來房價恐也將水漲船高。

林依依提醒，儘管目前崇善路、中華路等路段仍有千萬以下物件，但多半屬於稀缺的釋出。對於有剛性需求的購屋族而言，應盡早認清市場正從「買房選大、選新」轉向「選機能、選地段」的現實，並針對自身還款能力與資產增值潛力進行精準評估，才能在房價起漲潮中站穩腳跟。展望未來，隨著捷運路網規劃逐步定案及科技大廠進駐完成，台南房市的「親民路段」恐怕會隨之洗牌並進一步墊高。

