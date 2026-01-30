房價盤整 10年難得一遇時機

全台去年房市陷入低谷，雖未跌破民國105年最低量，外界也劍指央行選擇性信用管制是房市復甦與否的重要關鍵，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，相較於105年的經濟疲軟，114年在AI帶動下，經濟表現搶眼，股市也創新高，股房連動未發生和央行選擇性信用管制密不可分，面對115年AI續行，但房市卻奄奄一息，央行放不放行，分寸拿捏恐怕是一大考驗。

值得注意的是，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，114年房價與105年房價相比，全台新案平均成交單價翻倍成長，同時五大行庫平均利率亦維持高水準，對受薪階級而言，不僅購屋門檻難如登天，房貸壓力也不可同日而語，在薪資漲幅遠追不上房價與通膨速度的情況下，購屋痛苦指數恐怕將持續攀升。

除價格外，賴志昶補充，此次114年房市低量與105年的背景截然不同，後者當年是經濟成長率僅1.51％，房市亦有房地合一稅上路，整體市場進入大幅修正；但114年景氣亮眼，房市卻因央行築起高牆而呈現量縮，惟股市高漲熱錢亦在市場上遊走，政府管控措施還需維持，以免管控鬆綁後，房市出現報復性反彈；而對購屋人而言，目前央行打房態勢明確，交易量跌之後，房價盤整期也隨之到來，在這十年難得一遇的時機，市場罕見逐漸往買方市場傾斜。

徐佳馨指出，央行一旦分寸拿捏失當，無論在資金面與信心面都會為房市帶入大潮，不僅讓房市交易活絡，價格必然跟著水漲船高，也等於宣告打房功虧一簣，不過在目前新貸戶房貸水準普遍都來到2.5％以上的狀況下，購屋力有限的民眾是否還能維持目前的購屋信心繼續「墊腳購屋」，恐怕並不樂觀，加諸第一線銀行已多不願意給予僅繳寬限期的民眾轉貸，若民眾不提早認清，恐怕未來將面臨嚴峻的財務考驗。

展望馬年房市，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，政策、利率與資金將是三大關鍵變數。隨著央行第7波選擇性信用管制措施實施逾1年，市場逐步習慣房貸緊縮的環境，後續觀察相關政策在特定族群或換屋需求上有無檢討與調整空間。

曾敬德並指出，在國內通膨降溫，AI帶動企業蓬勃發展，利率短期內不太會波動。過往經驗顯示，當交易量受外力干擾短期大幅量縮後，隔年出現回溫的機率不低，雖不一定強勁反彈，但有機會先緩步築底。