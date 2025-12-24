房價看跌不易？房仲調查：逾3成看漲明年初房價 購屋族選擇再等一年

房仲業者調查，有近7成8的受訪者認為應「至少再等一年」才是理想進場時機。李政龍攝



隨著2025年進入尾聲，市場目光轉為聚焦明年房市走向。根據房仲業者最新調查顯示，針對下一季度房價預期，統計看漲比例為3成2，較前一季的20.3%，大幅提升逾1成；在進場意願上，市場觀望氣氛卻顯得濃厚，有近7成8的受訪者認為應「至少再等一年」才是理想進場時機，相較前一季微幅上升，顯示出在當前市場環境下，儘管多數民眾認同房價大跌不易，但在實際決策上仍傾向審慎觀望。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，近期台股表現熱絡，市場資金動能充沛，加上整體經濟成長表現穩健，為房市提供堅實的經濟支撐，同時，民眾對通膨的預期心理，以及持續高漲的營建成本，進一步推升房價看漲的比例。不過，當前國際政經局勢仍存在諸多不確定因素，包括川普關稅政策及兩岸地緣政治風險，皆可能影響經濟前景。

市場觀望氣氛卻濃厚，中信房屋調查顯現，有77.8%民眾認為應「至少再等一年」才是理想進場時機。中信房屋提供

莊思敏指出，目前房價處於相對高檔，銀行放貸態度保守，央行信用管制措施也未放寬，導致購屋民眾的貸款申辦門檻大幅增加，在這些因素交織影響下，多數民眾購屋態度會更加謹慎，傾向延後進場，以降低潛在的市場風險。

眼看房價居高不下、購屋負擔日益沉重，不少民眾轉而選擇「以租代買」，也使租賃市場的穩定與制度健全成為社會關注的焦點。日前內政部通過《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，聚焦於「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」三大方向，根據中信房屋宅調查，有57.5%的民眾對此次修法表示支持。

內政部通過《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，聚焦「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」等，調查顯示，有57.5%的民眾表示支持。中信房屋提供

莊思敏說明，政府此次修法立意良善，相關細節仍須審慎規劃，若在租期或租金漲幅限制上缺乏彈性，恐促使部分房東將未來調漲空間提前反映在初始租金上，甚至影響房東的出租意願，進而壓縮租屋供給，建議政府推動修法之際，應同步規劃完善的配套措施，確保政策能夠真正發揮實質效益。

