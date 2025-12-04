房價蠶食生存空間！六都逾7成行政區購屋坪數大縮水 龜山最扯2年少20坪

記者陳韋帆／台北報導

房價高漲，購屋面積越買越小，尤其是桃園龜山，2年來平均每戶少20坪，六都各行政區中最嚴重。（圖／翻攝自Google Maps）

房價高漲，民眾考量總價壓力，購屋面積越買越小！尤其是桃園龜山、台中中區、高雄鹽埕及新興、新北三芝減幅最盛，永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，交易面積減少前五名的行政區中，價格皆有百萬元以上價差，龜山區價差更高達400萬。

根據永慶房產集團數據，六都近2年逾7成的行政區平均單戶交易面積皆縮水，其中又以桃園龜山平均1戶少20坪、減幅36.5%最多，而台中中區、高雄鹽埕及新興區、新北三芝亦名列前茅，減幅15.9~20.4%不等，縮水約5~8坪。

永慶指出，小宅化成因，包括少子化，低總價、負擔輕鬆，加上建商狂推2~小3房。（圖／永慶提供）

永慶不動產A7文青豐岳加盟店東翁志強分析，龜山鄰近雙北，交通便利，受外移人口影響，成首購族首選。平均總價約1,100萬元，符合新青安負擔範圍，6至7成購屋族選擇此類物件。小宅去化快，建商推案更趨向小坪數。短期內，總價1,000萬至1,500萬的小坪數物件仍是市場主流。

永義房屋台中一中三民加盟店東郭誌蘭指出，台中中區因危老重建，新屋總價約600萬至700萬元，較鄰區實惠，吸引小家庭。高雄鹽埕區、新興區則因交通優勢及新青安助攻，總價千萬元內小坪數物件亦成主力。

陳金萍補充，除了少子化，低總價、負擔輕鬆是小宅受歡迎主因，建商推案也多朝兩房、小三房發展，以符合當今社會需求。

