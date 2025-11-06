房價該降了？營建成本年增率估創9年新低 專家曝一原因：短期內看不到
記者陳韋帆／台北報導
房價該降了？營建成本造價年增率連5月跌破1%，預估全年將創9年新低，房價上漲動能因素少一個。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，營建成本漲勢趨緩但未下跌，房市買氣雖已轉冷，但不少建商轉向觀望延遲推案，短期內尚難見到明顯降價潮。
根據主計總處最新統計，營造工程物價指數今年前三季平均年增率僅0.8%，2017年以來平均年增率介於1.42%至10.94%，顯示造價上漲動能明顯降溫。
曾敬德表示，疫情後因原物料與工資雙漲，造價飆升並反映在房價上，但目前通膨及資金環境都已冷卻，央行也緊縮房貸政策，推升房價的關鍵條件幾乎消失。
進一步觀察細項，材料類年增率已連5月微幅下滑，勞務類工資仍有1.74%，機具設備租金則超過2%，整體呈現趨緩趨勢。
曾敬德認為，造價推升房價的階段已結束，但短期成本仍居高不下，開發商多選擇延後推案或觀望政策鬆綁空間。
寶佳併中工被稱趁火打劫！少東林家宏嗆辣回擊：企業不靠口號、要能營利
周董豪宅被詐團包圍！太子集團擁和平大苑11戶 陳建慶：若淪法拍恐八折
李同榮：房市最壞時期將過！接著爆出多殺多 房價正式開始下跌
太子集團遭扣45億！超跑4大神獸、豪宅曝光：驚見2億布加迪、1.6億馬王
新青安明年到期 卓揆：用新方式協助年輕人
「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）將於明年七月卅一日到期，行政院長卓榮泰昨天表示，現行方式應檢討，不會以相同的方式延...
新北年薪百萬青年購屋2大重點 「這地區」還有3字頭成首購天堂
在高房價時代，薪資漲幅追不上房價飆升速度，年薪百萬元內的新北青年族群青睞哪一區？房仲業者統計聯徵中心與實價登錄的數據，盤點新北市年薪百萬內的40歲以下青年所青睞的前十大購屋熱區，發現淡水區以1333戶的貸款戶數最多，平均單價3字頭，是榜上最親民的一區；而板橋、三重及土城區也備受喜愛，皆有超過千戶的申貸量。
桃園推「可負擔住宅」青年族群買得起 每坪2字頭不能炒
桃園市推出「可負擔住宅」計畫，主打「買得起、住得久、不能炒」，希望以低於市價的售價，協助25至45歲有養育小孩的青年與中產家庭買房。可負擔住宅將與社會住宅雙軌並行，理想比例為一比一，購買者未來只能回售給政府，避免炒作。然而從制度設計到法源依據，外界仍關注這項政策如何在公平與市場運作間取得平衡！
「這縣市」太愛買房！ 囤房族破8.2萬人全台第一
全國各地「囤房」情況曝光！根據財政部最新統計，全台有56.3萬人名下持有非自住房屋，比前一年多了1.75萬人。當中以新北市最多，擁有非自住房屋的人就有8.2萬人，台中、高雄則分居第2、3名。專家分析，新北市房屋供給量大、租屋市場活絡，相較台北市投報率更高，也讓新北成為多屋族最集中的地區。
新住民包租婆2／從美甲師變身包租婆 越南媳婦買中古商辦養出金雞母
在房價高漲、投資報酬逐漸下滑的台北市，越式洗髮店負責人黃悅晴卻憑著獨到眼光，一步步打造出屬於自己的房產王國。她不追求華麗裝潢與熱門地段物件，反而專挑屋況普通、價格被低估的中古商辦，以理性判斷與長期經營創造穩定現金流。
雙和老屋翻新潮湧現 都更案帶動區域房市熱度回升
捷運永安市場站周邊新案實價揭露，每坪成交已突破120萬元，單價直逼板橋行情，顯示雙和地區房市熱度持續延燒。雖然全台房市進入盤整期，自住需求仍是主要支撐力道，而雙和地區則逆勢展現強勁動能。不論房價表現或成交量，均維持穩定成長，反映出區域內長期累積的舊屋翻新與居住更新需求。
