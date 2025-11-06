房價該降了？營建成本年增率估創9年新低 專家曝一原因：短期內看不到

記者陳韋帆／台北報導

房價該降了？營建成本造價年增率連5月跌破1%，預估全年將創9年新低，房價上漲動能因素少一個。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，營建成本漲勢趨緩但未下跌，房市買氣雖已轉冷，但不少建商轉向觀望延遲推案，短期內尚難見到明顯降價潮。

根據主計總處最新統計，營造工程物價指數今年前三季平均年增率僅0.8%，2017年以來平均年增率介於1.42%至10.94%，顯示造價上漲動能明顯降溫。

曾敬德表示，疫情後因原物料與工資雙漲，造價飆升並反映在房價上，但目前通膨及資金環境都已冷卻，央行也緊縮房貸政策，推升房價的關鍵條件幾乎消失。

進一步觀察細項，材料類年增率已連5月微幅下滑，勞務類工資仍有1.74%，機具設備租金則超過2%，整體呈現趨緩趨勢。

曾敬德認為，造價推升房價的階段已結束，但短期成本仍居高不下，開發商多選擇延後推案或觀望政策鬆綁空間。

