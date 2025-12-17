房價越打越高！「十大鐵板區」逆勢飆漲逾1成 汐止暴衝5成6最誇張

記者陳韋帆／綜合報導

591實價登錄彙整房價十大鐵板區，並指出打炒房政策對抑制房價上漲效果有限。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

央行第七波信用管制滿週年之際，六都與新竹十大行政區房價仍逆勢上漲逾1成，新北汐止更以56.5%的驚人漲幅奪冠。《591實價登錄》總編輯李忠哲表示，打炒房政策對抑制房價上漲效果有限，主要受營建成本居高不下、剛需穩定及通膨預期等因素影響。明日央行理監事會動向，將成為2026年房市走向的關鍵觀察指標。

《591實價登錄》統計六都與新竹各行政區去年第3季與今年同期房價相比，十大行政區年漲幅超過1成。其中，新北汐止以56.5%的年漲幅奪下六都與新竹之冠，成交單價由43.4萬元攀升至67.9萬元。台南東區緊追其後，年漲幅達29.5%，成交單價由44.4萬元上升至57.5萬元。房價高基期的北市則有北投、中正入榜，漲幅皆逾2成。

近一年房價逆勢走揚十大鐵板區。（圖／591提供）

新北汐止房價暴衝56.5%奪冠 台南東區靠平實重劃區持續走揚

李忠哲指出，汐止今年在新建案「富都康莊」帶動下出現強勁補漲，該案緊鄰北市內湖，又具備捷運題材與地理優勢，成交價站上7字頭，在低基期與交通利多雙重推動下，房價展現強勁上漲動能。台南東區受惠燙金地段的平實重劃區新案推動，新建案成交價站上6字頭，拉抬整體房價上揚。

值得注意的是，房價高基期的北市仍有2個行政區入榜，分別為北投與中正。北投受惠輝達進駐北士科議題發酵，加上潤泰品牌效應，新案「潤泰之森」成交價突破150萬元，改寫區域新高。而中正今年第3季成交多集中於捷運東門站周邊新建案，該地段屬中正區核心高價區，推升今年房價達到每坪155.9萬元水準。

房價上漲行政區台中入榜最多佔5席

李忠哲表示，高雄市新興區則以24.9%的漲幅排名第4，成交單價由42.1萬元上升至52.6萬元，受惠新案「中山鉑悅」帶動，買氣熱絡，今年第3季成交件數超過300件。在十大漲幅行政區中，台中市入榜數量最多，共佔5席，其中漲幅超過2成的行政區包括西區與南區。西區第3季在豪宅交易帶動下，房價1年內上漲逾2成；南區則受惠13期重劃區新案推動，房價穩站6字頭。

此外，太平與大里年漲幅則接近2成，房價皆坐4望5。兩區均位於74號快速道路沿線，交通便利，吸引首購買盤。第3季由鉅建設於太平新光重劃區推案，品牌效應帶動區域房價上揚；大里則因生活機能成熟，且有工業區大量就業人口支撐，房市表現穩健。最後，台中南屯區今年房價漲幅達16.3%，該區在豪宅建商與精華地段加持下，新案成交價突破9字頭，進一步推升區域房價水準。

房價鐵板一塊 央行理監事會動向成明年關鍵

李忠哲說，整體而言，第7波信用管制確實使投資客明顯退場，短期內有效壓縮市場交易量，但房價在營建成本居高不下、剛性需求穩定，以及通膨預期等多重因素交織下，仍呈現「鐵板一塊」。

他說，此波市場反應，顯示打炒房政策雖成功抑制短期投機行為，但在平抑房價方面，仍面臨相當嚴峻的挑戰。明日央行理監事會的政策動向，將成為2026年房市走向的關鍵觀察指標。

