房價還會再跌？謝金河回顧「千億人民幣」集團興衰：中國房市泡沫會很辛苦

中國房市泡沫破裂持續擴大，出現越來越多家庭無力負擔房貸，許多報告指出，全中國可能有數百萬個家庭房產遭到法拍或斷供。對此，財信傳媒董事長謝金河28日在臉書以「中國房市最後一張骨牌快撐不住」為題，分享中國萬科集團的起落，表示這更加印證中國接下來的房市泡沫旅程絕對不會輕鬆。

謝金河表示，恆大、碧桂園相繼倒下後，被深圳地鐵扛起來的萬科集團危機再度浮上檯面，萬科債務高達8729.88億人民幣，深圳A股市值剩下652億人民幣、香港H股市值只有79億，資不抵債的壓力與日俱增，可能隨時倒下。他回顧，萬科集團創辦人王石1983年從賣鷄飼料起家，後改行賣教科文具；1988年在股份制改革中踏上房地產之路，王石在第二次深圳標地把一塊1200萬的地皮喊到2000萬人民幣，從此打響名號。

謝金河續指，1990年萬科推出深圳天景花園，當時的圳正百廢待，他在參觀建案後意識到中國經濟即將大起，他當面向王石說好好幹，將會為萬科帶來千億人民幣的財富，當時的王石還一時意會不過來。1992年，鄧小平南巡帶給深圳空前機遇，王石也成為成功企業人士典範，但自王石外遇再婚後，萬科經營權出現變化，最終由深圳地鐵公司拿下經營權。

謝金河說，在王石下來後，萬科人事起伏不定，直至去（2024）年萬科虧損302億人民幣、今年前三季再虧280億人民幣、深圳地鐵公司前三季虧損335億人民幣，萬科的債務危機再度延燒。萬科A股在2017年盛況時股價漲到42.24元人民幣，市值高達4106億人民幣，達到千億人民幣目標，經過40多年，萬科翻滾一回，似乎又要重回1990年代的起點，「我看著萬科與王石的起與落，更加印證中國接下來的房市泡沫旅程肯定不會輕鬆！」

