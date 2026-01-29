房價鑑估 崇善路最親民

平均鑑估房價最親民的五大路段，由東區「崇善路」奪冠。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台積電再加碼南科設廠，再帶旺房價？台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料，盤點去年前三季台南主要行政區，平均鑑估房價最親民的五大路段，出乎各界意料之外，最親民路段竟出現在蛋黃區，由東區「崇善路」奪冠，平均鑑估房價為七百三十五萬元！

台灣房屋台南富裕加盟店店長林依依表示，崇善路銜接林森路一段、中華東路三段等主要幹道，交通機能便利，生活圈鄰近文化中心、醫院與公園，周邊商圈、生活圈機能成熟，雖是東區黃金門牌，然路段高屋齡物件多，房價水位略比市中心親民，低總價物件選擇性相對提高。

廣告 廣告

以正臨崇善路上屋齡三十至四十年以上透天宅，具有店面效益，總價約兩千萬元以上，街巷內則為千萬元以下，街巷內四十年以上中古透天，總價約七、八百萬元；若為大樓華廈低總價物件，多以小套房類型為主，新屋總價約落在六百萬元左右；業者分析，附近未來因具捷運藍線紅利，低總價物件案量，越趨減少。

其他親民路段如安南區九份子、安平國平重劃區內、永康中華路、安平建平七街等，然各路段平均鑑估房價千萬元以內的核貸物件，逐漸收斂！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，觀察這些物件，多屬成熟商圈老宅與重劃區小宅兩類型，前者生活機能與交通條件完善，重劃區價位雖較親民，近年價格也上衝。她指出，台南受惠產業與交通，整體房價水位上揚，市場供給也以新屋和預售案為主力，讓低總價物件選擇性明顯走弱，在總價攀高、限貸政策與自備款門檻提高多重壓力下，低總價門檻購屋，將走向房子變小、屋齡變老。