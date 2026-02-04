房價飆漲元兇？台灣「爛頭寸」高達2成GDP 童子賢：推高投機炒股炒房

台灣玉山科技協會今（4）日舉行歲末晚宴，理事長童子賢在會前接受媒體聯訪時，針對台灣長期以來的「爛頭寸」問題發出警訊。他直言，台灣自2017年以來，金融圈累積了龐大的超額儲蓄，這類資金若無法有效轉化為產業升級的動力，將成為助長房市不合理飆漲的元凶。

童子賢從宏觀經濟數據指出，台灣每年的「爛頭寸」比例驚人，GDP中約有15%到18%既不投資也不消費，僅是堆積在銀行體系中。他對比南韓的數據表示，「南韓的爛頭寸通常不到3%，有時甚至只有1%，這代表他們的資金能有效流向投資與未來消費，經濟動能才能持續前進」。

面對目前股市與房市的熱絡現象，童子賢語帶憂心。他認為，當前股市雖然旺盛，但投機成分過高，對於實業的長期投資反而相對不足。特別是台灣壽險業累積高達30多兆台幣的資金，在缺乏合適投資標的情況下，往往轉向股市或房地產進行短線操作。

「這都造成房市不合理的飆漲，資金一退潮又馬上跑掉，增加市場動盪」。童子賢呼籲，追求獲利是天經地義，但投資應分長短線，他期盼這些高達幾十兆的資金能被引導轉化為良好的產業動力，支持台灣在未來的10至15年內更上一層樓，而非僅是在數位領域或資產市場中流轉。

