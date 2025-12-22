房價飆漲入侵國境之南！屏東人疑變心不愛透天了 大廈購屋比例快速攀升

記者陳韋帆／屏東報導

國境之南的屏東縣，近年在建設與科技題材加持下，房價快速飆漲，新建電梯大樓如雨後春筍般出現。中信房屋屏東廣東加盟店店長黃惠爭指出，隨著居住觀念變化與房價走揚，集合式住宅正逐漸取代傳統透天厝，成為市場主流。目前屏東地價持續攀升，建商推案策略調整，進一步推升電梯大樓的交易熱度。

數據顯示，2025年前三季屏東縣電梯大廈新增房貸件數為1,122件，占全縣總件數2,301件的48.8%，創下自有統計數據以來的歷史新高。細看市場結構，目前屏東市新建透天總價動輒2,000萬至3,000萬元，對首購族負擔過重；相較之下，電梯大樓因總價親民且坪數精簡，吸引大量在地及外來人口進場。

房價高、觀念變 屏東電梯大廈市場需求升溫

黃惠爭表示，屏東電梯市場需求升溫主要有三大原因。首先是居住觀念轉變，過去常見的三代同堂式微，年輕世代更講求個人隱私與生活品質，對坪數需求精簡。其次是房價考量，新建透天總價過高，迫使首購族與小資族轉向預算較親民的電梯大樓。最後則是地價走揚，建商為提升開發效益，紛紛轉向規劃集合式住宅，帶動供給量大幅增加。

他說，目前屏東電梯大廈的買方結構多元，除了在地居民，更吸引大量外來就業人口，以及來自高雄、台南等都會區的退休族與置產族。過去集合式住宅多集中於屏東市，但近期潮州、東港、內埔等地也陸續出現新建大樓與華廈。預期未來在都市化進程推動下，電梯大廈在屏東的市場地位將愈加穩固，甚至有機會全面超越透天。

建設利多豐沛 大南方計畫助攻屏東發展潛力

除了在地需求，中信房屋研展室副理莊思敏指出，屏東的發展利多相當豐沛，包括大南方新矽谷計畫、高鐵延伸屏東、屏東高鐵特定區及屏東科學園區等議題。此外，台積電設廠等話題也為區域房市增添想像空間，從長線來看，屏東的發展潛力相當可觀，交易量能具備穩健成長的空間。

最後，她說，目前屏東房市正處於轉型期，對於有自住需求或打算長期持有的購屋族而言，當前市場氛圍趨於理性，反而是進場議價的好時機。隨著交通建設與產業聚落成形，屏東已不再只是單純的農業縣市，而是具備科技與交通利多的新興房市熱區，建議民眾可多留意指標性區域的發展。

