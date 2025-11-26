房價飆漲讓年輕人「FOMO」！存到一桶金 該買房還是投資？

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

房價持續上漲，「現在不買，以後更買不起」的壓力讓許多30世代感到「FOMO（錯失恐懼）」。面臨這種抉擇，究竟該提早買房，還是先租房、保留現金投資，讓資產繼續放大？

跟家人在外租了幾十年的房子，一直都是居無定所，我媽說我們小時候常搬家，原因有很多，不是租的房子裡鬧鬼，就是房東要將房子收回去，最後一個地方住最久，租了20年左右。

我在30歲時意識到理財的重要後，存了10萬元，剛好碰到房東要將房子收回去給兒子住，只好開始找尋新的住所，因緣際會下看到一間房子，原本房東只打算出租，後來選擇出售，想當然我沒有足夠的錢能支付頭期款，但姊姊們也想讓媽媽有個安定的家，於是大家合資買下那間房。

「買不買房」的話題熱度在台灣始終居高不下，也無形中成為現代人生活壓力的來源之一。你一定聽過「現在不買，以後更買不起」的論調，的確，以當時（2022年）購買的價格，對照最新（2025年）的實價登錄，每坪單價差距已達13萬元。若是30坪的房子，3年前與3年後的價差是390萬元，這真實反映了「以後更買不起」這句話。

雖然房價增長了不少，但我也不免思考：年輕人真的有必要這麼早買房嗎？會這樣想，主要是買房頭期款通常也需要200萬～300萬元，而存到這筆資金並不容易，很多人付頭期款是資金「梭哈」狀態，基本上沒有保留任何的緊急備用金，生活風險會提高許多；其次則是如果能將這筆錢用在投資，也會比從零開始累積資產來得快，等到資金較充裕了，再去購買能夠負擔的房子，剩餘的錢至少還能保障生活。

近期很多人購買預售屋，結果因為無法貸到理想成數，臨時湊不出這麼多錢支付，產生違約問題，反而需要支付違約金，賠了夫人又折兵。

買房長期還款壓力大 租屋可視能力彈性變動

買房容易給人一種「牙一咬撐過去，至少未來比較好過」的錯覺，但現實生活中的變數實在太多，可能會遇到收入中斷，或是臨時需要一大筆錢的時候；若將存了多年的資金全數投入，並不是明智的選擇，一定要保留足夠的備用金，才能維持生活的安全感。

決定買房前要先檢視自己的財務狀況，若你的資產扣除完頭期款還有餘裕，以及每月房貸維持在月收入的3分之1，有需求就可以買房，否則不要冒險扛房貸。以1,000萬元的房子來計算，自備2成，貸款800萬元，還款30年，每月也需還3萬元左右（假設利率2%），如果30歲開始背這筆房貸，要到60歲才能還完，這期間工作基本上不能中斷，除非你有其他收入來源能支付。

當然你可能會想之後可以增貸出來做投資，房價也可能會漲；確實沒錯，但不是每個人都能做到穩穩投資這件事，投資的心理素質要很夠，且多數人一生只有一間房，可能也不會想出售換別間了。

若選擇租房子有什麼好處？很多人說「租房是在幫房東繳房貸」，因此寧願自己扛房貸。以上面的房價計算得知，每月房貸大約要繳3萬元，但如果我在這幾年期間突然收入驟減，繳不出3萬元怎麼辦？

租房至少可以「降級」承租，原本租金3萬元，就改租2萬元的房子，不像房貸是固定在那，我可以挑選現階段收入能負擔的房子，不用把生活過得這麼辛苦，且不必一次交付這麼大筆資金到房產裡。

買房3年多，我很喜歡現在這間房子，但同時也思考，如果現在我僅有300萬元，可能會選擇投資，繼續放大資產，之後再考慮買房，讓買房不會成為我的巨大壓力。我覺得30幾歲是資產正在快速擴大的年紀，應該先讓金錢繼續滾動，而不是自行中斷這個能產生複利的好機會！

租房或買房沒標準答案 內心踏實最重要

租房好還是買房好，這件事其實非常糾結，也很看個人的心理需求，有些人寧願生活過得拮据也要買房，以前我打工認識的大哥就是這種人，但多年後聽說他真的存到了幾間房。而我所分享的則是以生活風險意識為出發點。

如果你跟我認識的那位大哥一樣，是非常執著於買房的人，那麼假設你現在擁有了頭期款，或許在買房後你的內心會更加穩定踏實，也更有努力賺錢的動力，錢越賺越多也說不定，這其實也是一種自我激勵的方式，只要自己內心愉快就好。

文章出處：《Money錢》2025年10月號

