房價飆、空屋增 黃國昌質問財政部：這真是幫青年嗎？

政府推動打房政策多年，成效卻始終有限。立法院昨（5）日財政委員會質詢時，民眾黨立委黃國昌直指，政府原本以「新青安貸款」協助青年購屋為美意，結果卻成為推高房價的幫兇。他批評，政策不僅未能有效釋出空屋，反而讓資金湧入房市，加劇青年購屋困境。

黃國昌指出，財政部2023年12月通過「房屋稅差別稅率2.0方案」（囤房稅2.0）後，內政部的低度用電住宅與待售新成屋資料顯示，空屋率不減反增。2024年下半年空屋率達9.79%，創6年新高，空屋數高達91.4萬戶，顯示打房未見成效。他質疑，新青安上路後，房價指數漲幅達12.3%、房價所得比上升9.7%，「這樣的結果，真的是在幫年輕人，還是在助漲房市？」

廣告 廣告

對此，財政部長莊翠雲回應，居住正義有多種手段，新青安只是其中之一，並強調銀行貸款審核與貸後管理都有規範，貸款者必須自住使用、不得出租或做人頭戶。不過，黃國昌反問：「那有達到這個目標嗎？」並痛批政府在逃避問題核心。

他強調，空屋率節節上升、房價持續攀高，顯示政策偏離初衷。他直言：「不必等到民國115年再檢討，效應早已發生，有多少年輕人因此背上更沉重的負擔？」呼籲行政院正視新青安造成的市場扭曲，停止以「美意包裝錯誤政策」。

更多品觀點報導

AI判毒錯誤率99.989%！王世堅痛批：花上億建制變烏龍系統

光電開發疑涉黑道介入 立委張啓楷籲經濟部正視居民陳情

