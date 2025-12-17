房價高漲下的最強解方！解析兩間 17 坪小宅翻新術，了解老屋如何奪回房市主場

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 馥築時尚設計

在房價持續高漲的背景下，2025年的老屋翻新已從「有屋住」的需求，轉變為追求「住得好」的生活品質升級與資產保值。老屋翻新不再是備選方案，而是提升居住品質的主流方式，讓老屋擁有的坪數優勢，變成現代買房市場上的另一個有競爭力的選項！本篇將根據老屋翻新的三大重點：「基礎工程優先」、「格局與採光優化」和「風格和機能建立」。透過馥築時尚設計經手的3間老屋翻新案，深度解析老屋翻新的要點。

廣告 廣告

Project 1. 30年老屋化身溫馨親子宅：小空間規劃舒適兩房外，還擁有書房和私人休憩區

住宅基本資料：17坪 / 老屋 / 兩房兩廳 / 現代風 / 一大一小

這間 30 年老屋翻新的首要之務，就是先調理好屋況。全室的窗戶與水電管線全數更新，並針對老屋常見的漏水和壁癌問題進行根治，從外牆、窗邊到室內層層防護，確保空間擁有健康無虞的體質。

① 迴廊玄關：圓弧化解樑柱，創造歸家儀式感

入口玄關處，設計師巧妙運用天花板造型來修飾結構樑柱的壓迫感。弧形設計跳脫了方正框架，其原型直徑大於既有樑柱，搭配嵌入燈帶創造柔和的間接光源，感應燈，不僅透過弧形天花修飾橫越樑柱，自然地轉移視覺焦點，回家時玄關感應燈自然亮起，一入門即感受到空間的輕盈與溫暖，呈現親切的回家儀式感。

② 客廳與餐廚區：線性延伸，化解結構缺陷

公領域天花板的設計是視覺轉移的關鍵！面向電視牆視角，可見精緻的黑色線條滾邊做出環狀設計，這條線條在視覺上起到了引導作用，有效地轉移了使用者對既有樑柱的注意力，達到視覺平衡；全區的天花板燈帶規劃於空間四周，提供了均勻柔和的照明，化解老房子屋高壓迫的問題。維持為本廚房的位置，在廚房通往客廳的動線上規劃結合圓形餐桌的備餐櫃，在有限的空間最大化使用機能。

③ 電視牆與動線設計：活用畸零空間與隱藏藝術

電視牆採用多種塊狀材質拼接，創造豐富層次，左側原有的柱體透過格柵造型的收納櫃，將畸零空間轉化為美觀且實用的機能。電視牆左側為主臥入口，選擇隱形門設計降低立面被截斷的視覺；面對客廳右側的小孩房入口採用滑門設計，平時可完全開啟，讓公領域的視覺空間感更為延伸開闊，滑門的設計也讓門片能停留在不同角度，使用上更加靈活。

④ 書房與陽台：垂直視野轉換，賦予休憩新定義

在沙發後方，透過架高地板巧妙界定出獨立的書房區域，在視覺上創造了進入另一空間的「儀式感」，當坐在書房時，視野會略高於沙發視角，形成有趣的垂直轉換。書房右側的原始大柱，則被設計師以鑲嵌感的收納展示書櫃虛化包覆，不僅解決了結構問題，同時提供了強大的居家收納與展示機能，成為空間中的一大亮點。書房旁緊鄰的陽台區域，規劃為一處微型的休憩空間，透過大面積落地窗引入優越的自然採光，搭配綠植與休閒單椅，成為與戶外連通的靜謐角落。

⑤ 主臥房：隱藏門片與收納緩解風水疑慮

在私領域部分，設計師將重點放在格局的輕微調整，特別是兩間臥房的隔間牆和房門位置，確保兩間房的空間比例與機能需求達到最理想的均衡，避免主臥過大或小孩房過小的狀況。主臥房的房門位置經考量採光和風水坐向後，做了調整，內部空間以素雅的白色與淺灰色圍塑出寧靜無壓的休憩氛圍。面對橫越的樑柱不選擇包樑壓迫屋高，而是在樑柱兩側鑲嵌燈帶弱化樑柱稜角；床尾沿樑下規劃分段式收納櫃，利用填滿式設計來巧妙地弱化樑柱的存在，同時達到緩解風水疑慮的目的，極大化了坪效。窗戶旁設置的檯面，則可作為擺放相框或植栽的小平台，增添生活的溫馨感；下方設計上掀式收納，充分利用空空發揮小宅坪效。

⑥ 小孩房：架高地板拓展機能，空間配置最優化

小孩房的入口位置因應內部機能配置進行了變動，目的是讓書桌與衣櫃能分佈於兩側，以最大化空間利用率，避免多餘的轉角或狹長的廊道。為了滿足孩子成長帶來的多變需求，小孩房採用架高地板設計，透過垂直的方式拓展了坪效，下方提供了大量的床下收納空間。衣櫃、書桌和展示書櫃皆沿著樑柱進行規劃，確保樑柱的影響降到最低。整體設計將兩房的空間與機能做了最優化的自然配置，既滿足了生活需求，也體現了設計的細膩考量。

Project 2. 40年老屋變身明亮現代宅：拆除廚房隔間優化採光，客餐廳對調達到廳房均衡比例

住宅基本資料：17坪 / 老屋 / 兩房兩廳 / 現代風 / 一大一小

屋齡高達四十年的 17 坪老宅，同樣先進行基礎工程的全面更新與加強，確保居住安全與長久性；格局上稍微整兩房格局，主要將封閉式廚房隔間拆除，稍微退縮擴大客廳深度，讓兩房兩廳格局擁有更舒適的配比。

① 玄關落塵區：花磚界線與收納巧思

在玄關進門處設計師運用花磚鋪設明確劃分出落塵區，與室內地板形成視覺上的區塊轉換，引導使用者在此處換鞋，維持室內的潔淨；落塵區與室內地板採用花磚與木地板拼接，並仔細預留伸縮縫，確保結構穩定性與視覺的平整度。為了消弭原始結構的柱體存在感，鞋櫃設計與大門平行整合，並利用櫃體深度創造出機能收納。

② 客廳格局：退縮廚房隔間，優化空間比例

本案最主要的格局變動在於公領域的重新定義。原屋的客廳是位於現在餐廳區域，但考量到客廳應該安排在採光最充足的地方，設計師將餐廳與客廳位置互換，透過原始廚房隔間牆，並將隔間牆向後退縮約40-50公分，成功加大客廳深度，使客廳與餐廳的空間比例趨於一致且開闊，位移後的客廳擁有絕佳採光，確保公共空間擁有充足的自然光，也更顯廳區寬敞感。

③ 燈光與天花板設計：消弭樑體創造延伸感

公領域的天花板設計著重於化解結構樑柱的生硬線條，造型天花板從餐廳一路橫越至客廳，利用線條的延伸感來消弭樑體的壓迫。燈光規劃上，沙發背牆做了半高板材，並鑲嵌一盞燈具，不僅消弭了空間突兀感，其上方的留白也讓光線能夠穿透，同時強化了天花板的延伸感。客廳電視牆結合了大量的收納機能，運用不同色系和紋理的木皮材質，明確界定出客廳收納與陽台收納的不同功能區域；客廳的懸浮式電視櫃設計，亦透過視覺輕盈感，有助於延展空間效果，電視櫃兩側預留的對稱空白，營造出和諧的視覺平衡。

④ 餐廚空間：幾何美學與彈性界定

餐廳與廚房相鄰，設計師利用空間深度規劃了實用的餐邊櫃。餐邊櫃的防濺板選用相同色系的幾何造型花磚組成，創造視覺變化卻不顯紊亂。廚房則採用玻璃隔屏取代實牆，搭配單向開合的玻璃門片，既維持了空間的通透性，又有效阻擋了烹飪時的油煙，動線使用彈性。

⑤ 小孩房：垂直機能與包覆式設計

面對僅約兩坪半的小孩房，設計師透過精密的垂直機能疊加實現坪效最大化，房內核心採用上掀床設計，床鋪邊緣特別做了包邊處理，創造出安穩的睡眠環境和包覆感。床鋪的高度與書桌檯面維持一致，使空間視覺連貫且機能相互協調；床尾的收納機能皆沿著既有的樑柱下方進行規劃，整合了衣櫃、書櫃等必需機能。房內設計以淺木皮搭配白色系為主軸，營造出簡潔、明亮且適合成長的臥室氛圍。

馥築時尚設計／湯鎮安

地址：台北市士林區重慶北路4段248號3樓

電話：0922279796、02-28162858

Email：liuyang1688@gmail.com

網站：http://www.fzudesign.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>馥築時尚設計

立即聯絡>>>馥築時尚設計