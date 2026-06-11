房價高漲 銀行公會董瑞斌：思考地上權住宅當退休宅

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者呂晏慈台北11日電）銀行公會今天表示，高房價下，不需負擔土地取得成本的地上權住宅，提供了民眾達成購屋夢想的另種可能性。銀行公會理事長董瑞斌指出，不只年輕人買不起房，年紀大的也買不起，他在思考是否可以地上權住宅作為退休宅，當高房價下的選項。

中華民國銀行公會今天舉行地上權住宅貸款研討會，邀請駐新加坡代表童振源分享新加坡住宅組屋政策，並由各領域專家解說地上權住宅開發實務、市場前景、價值評估與貸款實務等經驗。

廣告 廣告

銀行公會表示，在全球通膨、利率升息循環以及營建成本持續攀升下，台灣房價居高不下，民眾購屋負擔日益沉重。在此情況下，地上權的住宅型態，提供了另一種可能性，由於不需負擔土地取得成本，地上權住宅總價門檻通常較低，民眾更有機會達成購屋的夢想。

銀行公會說明，期待透過跨領域的探討及交流分享，協助金融機構在兼顧授信風險前提下，推動地上權住宅貸款業務，進而達成落實居住正義的政策目標，亦為台灣的住宅市場開創更公平、更永續的未來。

銀行公會理事長暨兆豐金控董事長董瑞斌致詞時指出，地上權住宅在台灣仍屬於小眾市場，可能與許多因素有關，例如民眾「有土斯有財」的想法、認為同區位的一般住宅及地上權住宅價差不大，或者銀行辦理相關業務尚不成熟等，因此，盼透過了解國際經驗，以及實務界、開發商的看法，以利銀行未來辦理地上權住宅貸款相關業務。

董瑞斌舉例，目前在地上權住宅市場上，麗寶集團長期投入相關開發，案例數量居全台前列；合作金庫銀行則有較多實際承作地上權住宅貸款的經驗可分享。

董瑞斌說，希望藉此提供比較清晰的指引，不管是從經濟或購屋者的角度，來思考地上權住宅的可能性。面對高房價，他坦言，其實不只年輕人買不起，年紀大的也買不起，他也正在思考是否可以地上權住宅作為退休宅，作為高房價下的選項。

童振源提及，新加坡在國有土地上出資興建組屋，以優惠價格出售給民眾，契約期間通常為99年，新加坡415萬居民中，居住在組屋的家庭比率高達77%，不僅是國民的住所，也扮演維持社會穩定與和諧不可或缺的角色。

童振源分享，新加坡組屋政策的成功，是建立在融資生態系、生活機能生態系兩個相輔相成的生態系統上，除了由政府透過鉅額補貼維持房價可負擔，也利用中央公積金制度，讓超過8成購屋者能支付房貸，同時，社區的造鎮模式整合了各種設施，確保每個市鎮都具備完善的生活機能與舒適的居住環境。（編輯：楊蘭軒）1150611