房價高還是沒人買？他點破「1致命原因」網嘆：空屋不課稅永遠漲不停

房價節節攀升、卻始終買氣低迷，不少人抱怨「薪水永遠追不上房價」。日前有網友在論壇發文指出，台灣房市交易量遲遲無起色，主因在於「房屋持有成本太低」，導致屋主囤房不賣、空屋不租，讓房價難以下跌。貼文一出，引發網友熱議。

該名網友在 Dcard 以「台灣就是房屋持有成本太低，房價才會高」為題發文指出，他觀察到台灣房價高居不下、交易量卻長期低迷，關鍵在於「稅太低」。就算屋主手上有多間房、放著不出租，房屋稅負仍遠低於其他先進國家。他質疑，若政府真的對空屋課以重稅，「大家還會這麼愛買房嗎？」直言「持有成本過低」才是房市失衡的主因。

貼文引起網友兩派討論，不少人認同：「空屋不課稅，當然永遠漲不停」、「一台車稅都比一間老公寓高」、「撐過去就贏了，沒人願意賣」。但也有人反駁：「調高房屋稅也不會讓你買得起」、「房東會轉嫁給租客，最後苦的是租屋族」、「歐美高稅帶來的是更貴的房租」。

