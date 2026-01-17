房價1晚4.5萬能付2年土地租金！作家揭阿里山賓館BOT「賤價」合約：國有地變私人樂園

​台灣國旅住宿價格飽受熱議，不少人果斷放棄國旅，寧願出國還比較划算。近日有網友分享一張「阿里山賓館」2026年的最新價目表，其中最頂級的「首相套房」在特殊假日竟然一晚開價4.5萬元，引發外界高度討論。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，阿里山賓館的問題，不是房價，而是出身，因為阿里山賓館不是私人財產，它是國有地OT、BOT的產物，國有土地變成私人樂園。​​​

​漂浪島嶼提到，​網路討論阿里山賓館，首相套房房價一晚4萬5，價格高得嚇人，但是如果知道，10多年前開幕之時，曾經宣傳總統套房一晚30萬，引來環保團體批評，就會覺得現今首相套房，一晚4萬5已算佛心價。其實台灣知名飯店都有總統、首相套房，高價位一晚從30-80萬不等，4萬5已經無法彰顯總統級的豪氣，甚至對於霸氣總裁之列，這種價格有失身分。

​漂浪島嶼表示，所以在商言商，只要CP值高，不愁高端客戶，旅遊市場本就是階級有別，有人住不起，有人排不到，貧富差距不只限制生活，也限制想像。但是阿里山賓館的問題，不是房價，而是出身。因為阿里山賓館不是私人財產，它是國有地OT、BOT的產物。

阿里山賓館 1 年土地租金2.2萬 BOT興建後房價翻倍漲



​漂浪島嶼說，阿里山賓館前身1912年興建的阿里山林場俱樂部，接待到訪貴賓，戰後1965年林務局進行修建，保留原有檜木建築本體，另外改建林場宿舍作為旅館套房，更名為阿里山賓館。如果老一輩有記憶，檜木館總統套房不對外開放，專門接待貴賓，其他房型算是平價旅館，雖然上山者眾一房難求，但是能夠搶訂到手，雙人房價在2000-3000元之間。但是2003年，阿里山賓館以民間促參案，規劃委外營運，以舊館OT，新館BOT模式營運，交由民間企業投資經營。但是當時引發許多爭議，一個是BOT興建新館，面積超過1公頃需環評，坡地斜度超過30度不得興建，結果規劃建地0.9公頃免環評，平均坡度28度可興建，一切都是剛好而已，於是興建出現代館建築。

​漂浪島嶼指出，再者民間企業投資經營，花費10多億修繕歷史館，興建現代館，BOT經營期限32年，但是當時一年交付政府1300萬權利金，一年土地租金2.2萬，遭到民間批評賤租阿里山賓館。阿里山賓館BOT興建後，房價就是翻倍漲，一間7000起跳，總統套房喊價30萬，2020年再轉手經營，房價破萬，首相套房一晚4萬5。

​漂浪島嶼強調，所以旅館高房價，影響國旅意願，但是阿里山賓館高房價，更是一反國有土地全民共享的精神。其實全台各山林、海岸遊樂區域，都有國有土地BOT開發案，將過去民眾能夠平價住宿的空間，全部交由財團經營，變成搶佔國有土地最好風景，提供高端客戶獨享的寡佔經濟，這才是BOT旅館的大問題，國有土地變成私人樂園。

