房價3千誤植9百！飯店霸氣吸收 拚過年國旅訂房

記者廖國雄、王紹宇、朱怡蓉／綜合報導

有民眾在訂房網發現，原價3千多元的台南南科住宿，房價千元有找，雖然是誤植，但是已經訂房的民眾，飯店會吸收差價。

房價3千誤植9百! 飯店霸氣吸收（圖／翻攝自正港善化人臉書）

舒適雙人床型的套房周末一晚房價3千元，過年要價7千多元，但是酒店登錄訂房網敲錯價格標價9百元。有網友眼尖發現下手搶訂初三、初四房型，結果真的還訂成功，驚訝PO文9百元可以住星級度假酒店，自己看到都愣了一下。

酒店業務行銷部經理劉名娗。

酒店業務行銷部經理劉名娗：「感謝（入住房客）讓我們發現這個小錯誤，我們自己可能在輸入時，有輸入錯誤 。」

廣告 廣告

標價錯誤共有三筆，都是在過年寒假期間房價比對折砍還便宜，酒店發現後決定全盤吸收。飯店坦言春節連續假期9天訂房搶手，訂房率近8成。

嘉義市、台中市、雲林縣訂房率近6成，是訂房前三名的縣市。

而根據觀光署統計，截至1月30日國旅訂房情形。包含嘉義市、台中市、雲林縣訂房率近6成，是訂房前三名，全台有10縣市訂房率，超過百分之43.03集中在初一到初三。

遊客：「嘉義燈會的話，會！如果有時間的話會帶小朋友去參加觀賞。」

今年燈會在嘉義舉辦，感受各地不同的文化體驗。

遊客：「第一次遇到台灣燈會是在嘉義辦，所以應該會有不一樣的體驗想要去看看 。」

2026台灣燈會在嘉義，還有機會抽到瑪力歐小提燈。

今年燈會在嘉義舉辦，體驗不同地區文化差異

酒店飯店駐點協理連敏政。

酒店飯店駐點協理連敏政：「從小年夜到初五，目前已經達到9成的住房率。」

飯店副總曾錦堂：「過年期間大家都想要放假，我們每年過年的時候人力都吃緊。」

有燈會加持，嘉義市區的飯店訂房已經達到9成，而鄰近的雲林訂房也連帶拉抬，雲林最近已經有年貨大街，還有朝天宮景點人潮滿滿，都是吸引遊客過年訂房出遊誘因，過年假期9日如何規劃，民眾可以多加參考。

年貨大街，還有朝天宮景點人潮滿滿。

更多三立新聞網報導

過年打算遊台南⋯他一查傻眼了：飯店「住2晚4.5萬」！業者：合理漲價

在台習慣快戒掉！日本飯店業者揭房客「4大失禮行為」：這1舉動恐觸法

不給拖鞋、入住延退房變早！常客實住感嘆：國旅真的變了

春節假期全家大小攜手來義大！跟「馬」有關的人有福了 吃喝玩樂全都有

