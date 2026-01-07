房價3字頭吸睛！桃園這2區包辦中古屋交易前二 淡水憑題材居新北之冠
面對高房價與限貸令夾擊，基北北桃購屋族明顯向「3字頭」房價區靠攏！根據房仲業者統計，北台灣四縣市近一年中古住宅交易熱區，桃園市桃園區與中壢區憑藉平均30萬初頭的親民單價，強勢包辦全台交易冠亞軍，兩區域貢獻桃園市近一半量能；而新北市以淡水區表現最亮眼，在淡海輕軌與實惠房價帶動下，單價位居新北第一，在共同生活圈路網成形，單價3字頭已成為小家庭與通勤族進場的首要關鍵。
永慶房產集團根據內政部實價登錄，觀察北台灣生活圈四縣市近一年中古住宅交易熱區，其中新北市有7個行政區上榜，桃園市2個、台北市1個。2025年桃園市桃園區與中壢區交易量保持第一與第二，累計交易分別為1774戶及1696戶，也是基北北桃生活圈中房市交易最為熱絡的2個行政區。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園區是桃園市的政經中心與交通樞紐，近一年平均房價30.5萬元；中壢區則是南桃園的商業與交通核心，具備多元的住宅樣貌與建設利多，近一年平均房價29.4萬元。中路特區、小檜溪重劃區、經國特區，以及中壢區的青埔重劃區等新興重劃區，以整齊街廓與建商品牌吸引大量首購與換屋族，加上台鐵地下化、捷運綠線與棕線等重大交通建設持續推進，也是房市交易熱度維持不墜的主因，兩個行政區為桃園市貢獻近一半的交易量。
基北北桃生活圈交易熱區第三至第九名均是位於新北市的7個行政區，其中，淡水區位居第三。陳金萍指出，近年新北市淡水區人口穩定成長，淡海輕軌通車後強化區域內交通機能，之後還有淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期將陸續完工，其中淡海新市鎮商圈與生活機能發展進步。儘管淡水位置相對外圍，近一年房價平均30.1萬元，受到小家庭、通勤族青睞，近一年成交1648戶，居新北市之冠。
陳金萍補充，新北市中和區與板橋區相鄰，都是新北市人口稠密的行政區，且都與台北市僅一河之隔，生活機能成熟，往返台北市也相當方便，住宅需求相當穩定，中和區近一年房市累計1409戶交易，平均房價53.7萬元，排名第四；板橋近一年交易量1342戶，較2020年上升2位排名第五，平均房價為59.9萬元。
值得注意的是，台北市中山區近一年累計交易878戶，排名第十，也是北市唯一上榜的行政區。陳金萍說，中山區位於核心蛋黃區，不僅商業活動發達，還擁有密集的捷運網路、完善生活機能與大型綠地公園，住宅型態相對多元，能滿足各種居住需求的購屋買方，尤其是小坪數低總價的物件更是熱度不減，近一年平均房價83.2萬元。對於嚮往在北市購屋的民眾，中山區仍是多數購屋族的第一選擇。
明燈變冥燈？全台園區宅陷盤整 「這地區」靠利多逆勢漲4成
房貸利率飆至2.44%！買千萬宅自備多20萬 年收「這區間」成銀行最愛
預售市場大失血！全台總銷年減1.4 兆 「這一都」4區淪為重災區
