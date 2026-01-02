房價5字頭起跳？嘉義市中心「地王」都更二期招商 投資逾50億

嘉義市「民族國小西側公辦都更二期」招商範圍。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府2日宣布「民族國小西側公辦都更二期」正式起跑，基地面積約2976坪，全區商業區，位處文化路、東市場商圈，一期都更正在興建大樓，售價1坪約50萬元，帶動周邊民間建案均價約55萬元，本案單價更備受矚目。

嘉義市政府已於114年12月30日正式公告「嘉義市民族國小西側南門段二小段88等8筆土地公辦都市更新事業計畫」招商，公告期間至115年 4月28日，1月19日在嘉義、1月28日在台北各辦一場說明會，詳情可查詢市府官網。

市府都市發展處指出，此案基地原是吳鳳游泳池，屬商業區（商二），鄰吳鳳北路及民族路，面積約9837平方公尺（約2976坪），是一期都更的2倍大，全部公有地，嘉義市政府有約47.8％、教育部40.2％、財政部國有財產署12％。

民族國小西側公辦都更一期臨垂楊路、吳鳳北路，由國城建設興建「嘉義都更好」建案，建商售價平均1坪約50萬元，鉅昇建設跟進，在吳鳳北路、民族路推出建案，實價登錄售價1坪約54萬元，房地產界預估此次公辦都更二期受台積電、物價等因素多重帶動，未來售價勢必再推高。

市府都發處表示，辦理民族國小西側公辦都更一、二期是為了加速嘉義市東區整體發展，活化市中心公有土地資源，公辦都更可導入住宅、商業及公共服務空間，規畫多項公益回饋設施，包括社會住宅、社會福利設施及公共停車空間。

此次二期都更透過都市更新容積獎勵，可開發樓地板面積將超過8萬平方公尺，整體投資金額預估超過50億元，將是近年來嘉義市中心規模最大、條件最優的公辦都更招商案件之一。

