房內有診療椅、男臉面具貼滿牆！艾普斯坦「戀童癖島」內部照公開
編譯張渝萍／綜合報導
已故的性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前重要住處影音公開！美國眾議院民主黨人3日公布了超過100張照片與4段影片，揭開艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼住所內部樣貌。
這座島嶼住宅是艾普斯坦居住將近20年的地方，也是他被指控涉嫌未成年性剝削的關鍵地。從曝光的影音可見內部有多間房，其中一間裝潢匪夷所思，不但中間擺放牙科診療椅，牆上還掛滿人頭面具。加州眾議院監督委員會的民主黨議員加西亞（Robert Garcia）表示，這次公布「令人不安」的影像，是為確保公眾知情權。
「戀童癖」島內部照被公開
《紐約時報》3日報導，艾普斯坦先前被控在紐約曼哈頓與佛州棕櫚灘的多處住宅間運送數十名少女、涉嫌性剝削。
他在美屬維京群島、聖托馬斯島外海，擁有兩座私人島嶼，其中一座小聖詹姆斯島（Little St. James），是艾普斯坦居住將近20年的地方，也是外界指控他性侵少女的關鍵地點，甚至被指控曾把年僅11歲的女孩帶到那裡，當地居民因此幫這個島取了綽號「戀童癖島」（pedophile island）。
這個島嶼住處也一直是他死亡後眾多陰謀論的來源，這次公開的影音與照片正是此地。
內部裝潢詭異
民主黨人從美屬維京群島執法機關提供給監督委員會的大批資料中，挑選了這次發布的影像。這些照片與影片攝於2020年，也就是艾普斯坦於2019年在聯邦性交易指控下羈押期間死亡之後的隔年。
這次公開超過100張照片與4段影片，從這些資料中，可讓外界得以一窺艾普斯坦在其隱蔽島嶼上的生活。
這批公開的影像似乎未揭露太多關於艾普斯坦或其案件的新資訊。照片顯示的是裝潢簡單的臥室或屋外區域，影片則是屋內畫面或由無人機拍攝的空拍影像。
其中一張被民主黨稱為拍攝於艾普斯坦住處的照片，顯示一間牆上掛著至少十個男性面具的房間，看起來被改成牙科診療室，裡面有治療椅及相關設備。報導指，艾普斯坦的最後一任女友舒利雅克（Karyna Shuliak）本身就是牙醫，曾與艾普斯坦的空殼公司在聖托馬斯島共用辦公室。
另一張照片則顯示一間看似被當成圖書室使用的房間，房內有四張扶手椅與一塊寫滿字的黑板。部分字句被民主黨人遮蔽，但能看到「真相（truth）」「音樂（music）」「欺騙（deception）」「權力（power）」、「fin」、「phy」、「知識分子（intellectual）」與「政治（political）」等單字。
在這批影像公布的兩周前，時川普總統在兩黨壓力下，簽署立法要求司法部在30天內公布所有與艾普斯坦相關的檔案。但該法律包含重大例外條件，其中包括一項允許司法部保留與尚在進行中的調查有關文件的條款，這意味著許多文件可能仍將保持機密。
民主黨施壓司法部公開檔案
《紐時》報導指，這次公開影音的行動，似乎是民主黨正在施壓司法部，盡快全面公開艾普斯坦案的調查檔案。
加州籍眾議員、監督委員會（Oversight Committee）民主黨首席議員家西亞指出，這些影像「令人不安」，並稱這次公布是為了「確保調查的公共透明性，並協助拼湊艾普斯坦恐怖罪行的完整圖像」。
加西亞表示，小組已收到來自摩根大通與德意志銀行的艾普斯坦財務紀錄，民主黨人計畫於數日內公開部分資料。
共和黨批民主黨「選擇性公開」檔案
然而，監督委員會的共和黨人則指控民主黨只公布對其立場有利的文件，並表示他們也將很快公開更多資料。一名委員會發言人稱：「奇怪的是，民主黨再次選擇性地公開資訊，就像他們之前做過的一樣。」
在最初要求司法部交出相關紀錄後，監督委員會擴大了調查範圍，包含來自艾普斯坦遺產的多份文件與銀行財務紀錄。
