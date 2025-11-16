房務揪大亨堡有加「彈」 18歲男青旅開毒趴

台北市西門捷運站附近一間青年旅館，房務人員在清理退房房間時，機警發現大亨堡包裝紙內藏有可疑「喪屍菸彈」，立即通報警方。經調查，警方逮捕一名剛滿18歲的嚴姓男子，他曾邀集朋友在該旅館開毒趴。警方更從嫌犯手機中發現疑似群聚吸毒和槍枝照片，順利在新北市蘆洲一處民宅逮捕持有改造手槍的20歲吳姓男子！

大亨堡包裝紙包著喪屍煙彈。（圖／TVBS）

這起案件源於房務人員的細心觀察，她在清理青年旅館一間已退房的房間時，注意到大亨堡包裝紙中包著疑似煙彈的物品。雖然這些煙彈外觀與一般電子煙的煙彈相似，也沒有特殊氣味，但房務人員仍察覺異狀，立即向警方報案。警方將這些可疑物品送驗後，確認是已被吸食過的「喪屍菸彈」。

警方循線追查，發現一名剛滿18歲的嚴姓男子曾邀集朋友在該青年旅館聚集吸毒。警方找到嚴姓男子後，在檢查其手機時發現疑似群聚吸毒的證據，以及槍枝照片。掌握這些關鍵證據後，警方隨即持法院搜索票，前往新北市蘆洲一處民宅進行第二次搜索行動。在這次行動中，警方逮捕了20歲的吳姓男子，並查獲一把改造手槍與4顆子彈。

面對警方的詢問，嫌犯等聲稱槍枝和子彈都是「假的」，試圖否認犯行。然而警方確認這些都是真實的槍械與彈藥。此案件顯示出房務人員的警覺性至關重要，若沒有他的細心發現，這群人可能會繼續在各處開毒趴，甚至帶著槍械四處遊蕩，造成更大的社會安全隱憂。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

