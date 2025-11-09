房務轉戰托育人員 潘菁萍化身新手媽媽溫暖靠山

〔記者賴筱桐／新北報導〕原本從事房務工作的潘菁萍，曾對未來感到迷惘，她參加新北市政府職業訓練中心的「公共托育人員訓練專班」，考取托育人員證照後成功轉行，如今在月子中心擔任嬰兒照顧員，成為新手媽媽溫暖的靠山與支柱。她說：「感謝那些不看好我的人，我想讓他們大吃一驚！」

潘菁萍說，她一開始投入房務清潔工作並不排斥，但逐漸感受到異樣眼光，孩子覺得做清潔是最底層的工作，加上職場受到不平等待遇，於是萌生轉行念頭，喜歡小孩的她，決定報考托育人員證照，並到職訓中心上課，老師耐心教導嬰幼兒照顧技巧，結束135小時課程後，她先到月子中心任職，利用假日練習術科考試項目，把理論與實務結合，提升學習效率。

廣告 廣告

考試當天潘菁萍難掩緊張，不斷告訴自己「一定做得到」，她按部就班地幫寶寶清潔口腔、洗臉、洗澡到穿衣服，原本練習時需要10分鐘才能完成所有步驟，考試時僅7分鐘完成，學科考試她也是最後一個交卷的人，不停反覆檢查，放榜時看到自己的名字，她感動地和好友相擁哭泣說：「我成功了！離夢想更近一步。」

如今潘菁萍在月子中心穩定就業，教導新手媽媽如何照顧新生兒，同事說，產婦都會分享，潘菁萍講話很溫柔，不厭其煩地教導媽媽們育兒技巧，用正向的話鼓勵說，「媽咪妳不用擔心」、「媽咪我在你旁邊」、「媽咪妳不用緊張，你做得很好」，不僅把寶寶照顧得無微不至，也安撫新手媽媽不安和焦慮的情緒。

潘菁萍考取證照的心路歷程，成為孩子的學習榜樣，她從工作中獲得成就感，也引導孩子對自己負責，她不只找回快樂，也重新找到人生方向。潘菁萍說，凡事不怕起步慢，只怕不起步，不論是在生活、家庭或工作都一樣，「堅持到底就是勝利」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增

鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光

把握今天好天氣！入夜北部有雨 週四鳳凰颱風恐登陸

鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部

